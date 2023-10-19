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Известна причина, по которой украинцы массово теряют право на субсидии

19 октября 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Субсидии в Украине — по какой причине украинцы массово теряют помощь
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ), уполномоченном назначать и выплачивать субсидии на жилищно-коммунальные услуги, рассказали, из-за чего украинцы массово теряют помощь. Речь идет о наличии задолженности.

Об этом СМИ сообщила руководитель департамента ПФУ Елена Охрименко.

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Утрата права на субсидии

В Украине из-за военных действий многие граждане не могут своевременно и полноценно оплачивать коммунальные счета. Если возникла задолженность, украинцы могут лишиться права на субсидию. Речь идет о сумме долга, возникшей в течение трех месяцев и превышающей 680 грн.

"Если задолженность возникла в течение трех месяцев, превышает 680 грн и не погашена", — сообщила глава департамента ПФУ.

В таких случаях Пенсионный фонд не назначает субсидии до тех пор, пока не будет заключен договор о реструктуризации или не погасится задолженность.

Как вернуть выплату субсидии

Для того, чтобы заключить договор и использовать возможность реструктуризации (рассрочки) долга за жилищно-коммунальные услуги, нужно:

  1. обратиться в любой районный сервисный центр УК "Центр коммунального сервиса" (независимо от места жительства) за предварительной записью: https://cks.com.ua/ equery,
  2. написать заявление, подав оригиналы и копии следующих документов:
  • предоставить паспорт (или ID-карту, выписку из Единого государственного демографического реестра);
  • карточку налогоплательщика РНУКНП (ИНН) (не предоставляется владельцем ID-карты при наличии ИНН в документе);
  • документ, где подтверждается право собственности жилым помещением или квартирой и выписка из Госреестра прав на недвижимое имущество о регистрации права собственности;
  • доверенность представителя и его паспорт (если договор заключает представитель собственника).

Кроме того, можно получить консультацию или подать заявку с документами дистанционно через:

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Напомним, в Украине безработные граждане могут рассчитывать на предоставление субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для этого нужно заранее встать на учет в Центр занятости и иметь официальный статус безработного.

Также мы писали, что Пенсионный фонд объяснил, в чем разница между "жилищной субсидией" и "льготой на жилищно-коммунальные услуги". Также уточнил, можно ли оформить два вида помощи одновременно.

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