Опалювальний сезон в Україні: коли увімкнуть опалення

Опалювальний сезон в Україні. Фото: Google

Опалювальний сезон зазвичай розпочинається 15 жовтня, але все залежить від погоди. У 2022 році у деяких регіонах він стартував 7 жовтня, але повноцінно запрацював з листопада. Тоді на це впливали не лише погодні умови, а й обстріли з боку росіян. У Києві, наприклад, 10 жовтня відбувся масований ракетний удар.

Коли і як розпочнеться опалювальний сезон 2023-2024 — у матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Опалювальний сезон: закон природи

Якщо брати до уваги законодавство, то опалювальний сезон має розпочинатися тоді, коли протягом трьох днів середньодобова температура повітря становить нижче 8 градусів тепла.

В Україні зазвичай опалювальний сезон розпочинався 15 жовтня. Однак, якщо погодні умови дозволяли, його розпочинали пізніше. Наразі на це впливає і ситуація в регіоні, спираючись на військові дії.

Погода у Києві у жовтні. Фото: Новини.LIVE

Рішення про те, чи починати опалювальний сезон, лежить на місцевій владі. Виходить, що по країні немає конкретної дати для всіх для старту. Але існує ієрархія та пріоритетність. Спершу тепло вмикають для дитячих садочків, шкіл та медичних установ. Потім вже опалюють багатоквартирні будинки.

Погода по Україні

За даними народного синоптика Наталії Діденко, з неділі 16 жовтня температура повітря у більшості областей України становитиме +9...+12 °C. На півдні, крайньому сході та на Закарпатті — до +15 °C.

Погода у Києві у жовтні. Фото: Новини.LIVE

Це свідчить про те, що розпочнеться похолодання. Але такі показники не впливать на рішення влади про початок опалювального сезону. Виходить, що з 15 жовтня тепла у будинках не буде.

Опалювальний сезон у Києві

За даними КМДА, опалювальний сезон у столиці вже розпочався. Тепло почали подавати до закладів освіти — садочків та шкіл. А також увімкнули на деяких об'єктах критичної інфраструктури, таких як лікарні.

"Київ провів необхідні технічні та організаційні заходи і готовий до старту опалювального сезону. Але хочу звернутися до всіх відповідальних осіб на місцях усвідомити складність цього і наступного опалювального сезону мобілізувати всі сили та ресурси", — сказав Кличко на одному з пленарних засідань.

Міський голова Києва Віталій Кличко. Фото: Facebook

Міський голова додав, що іншим абонентам, зокрема жителям багатоповерхівок, тепло дадуть, коли середньодобова температура триматиметься менше +8 °C упродовж трьох діб з подальшим прогнозом похолодання.

Нагадаємо, у низці українських міст починається опалювальний сезон — за заявками підключають опалення для об'єктів соціальної інфраструктури: школи, дитячі садки та медзаклади. Залишається актуальним питання тарифів на комунальні послуги, про підвищення яких останнім часом точаться розмови.

Новини.LIVE розповіли, якими будуть тарифи на природний газ, тепло, водопостачання та електрику взимку 2023-2024.