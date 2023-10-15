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Сегодня отопительный сезон не начнется: когда ждать тепла дома

15 октября 2023 06:40
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Отопительный сезон в Украине: когда включат отопление
Отопительный сезон в Украине. Фото: Google
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Отопительный сезон обычно начинается 15 октября, но все зависит от погоды. В 2022 году в некоторых регионах он стартовал 7 октября, но полноценно заработал с ноября. Тогда на это влияли не только погодные условия, но и обстрелы со стороны россиян. В Киеве, например, 10 октября произошел массированный ракетный удар.

Когда и как начнется отопительный сезон 2023-2024 — в материале Новини.LIVE.

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Если принимать во внимание законодательство, то отопительный сезон должен начинаться, когда в течение трех дней среднесуточная температура воздуха будет ниже 8 градусов тепла.

В Украине обычно отопительный сезон начинался 15 октября. Однако, если погодные условия разрешали, его начинали позже. Пока на это влияет и ситуация в регионе, опираясь на военные действия.

погода в Киеве 11 октября
Погода в Киеве в октябре. Фото: Новини.LIVE

Решение о том, начинать ли отопительный сезон, лежит на местных властях. Выходит, что по стране нет конкретной даты для всех для старта. Но есть иерархия и приоритетность. Сначала тепло включают для детских садов, школ и медицинских учреждений. Потом уже отапливают многоквартирные дома.

Погода по Украине

По данным народного синоптика Наталии Диденко, с воскресенья, 16 октября, температура воздуха в большинстве областей Украины будет +9...+12 °C. На юге, крайнем востоке и Закарпатье — до +15 °C.

погода от Наталки Диденко
Погода в Киеве в октябре. Фото: Новини.LIVE

Это свидетельствует о том, что начнется похолодание. Но такие показатели не влияют на решение властей о начале отопительного сезона. Выходит, что с 15 октября тепла в домах не будет.

Отопительный сезон в Киеве

По данным КГГА, отопительный сезон в столице уже начался. Тепло начали подавать в учебные заведения — садики школы. А также включены на некоторых объектах критической инфраструктуры, таких как больницы.

"Киев провел необходимые технические и организационные мероприятия и готов к старту отопительного сезона. Но хочу обратиться ко всем ответственным лицам на местах осознать сложность этого и следующего отопительного сезона, мобилизовать все силы и ресурсы", сказал Кличко на одном из пленарных заседаний.

Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Facebook

Мэр добавил, что другим абонентам, в частности жителям многоэтажек, тепло дадут, когда среднесуточная температура будет держаться менее +8 °C в течение трех суток с последующим прогнозом похолодания.

Напомним, в ряде украинских городов начинается отопительный сезон — по заявкам подключают отопление для объектов социальной инфраструктуры: школы, детские сады и медучреждения. Остается актуальным вопрос тарифов на коммунальные услуги, о повышении которых в последнее время ведутся разговоры.

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