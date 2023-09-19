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Випередили графік: у Міненерго відзвітували про готовність до опалювального сезону

19 вересня 2023 13:32
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Валерія Пержун
редактор
Випередили графік: у Міненерго відзвітували про готовність до опалювального сезону
Працівник ДТЕК біля вентиля. Ілюстративне фото: Нафтогаз України
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

План Кабміну із заповнення сховищ природним газом виконали достроково. Станом на 19 вересня загальний обсяг газу сягнув 14,7 млрд кубометрів. 

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

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За словами Германа Галущенка, таких результатів вдалося досягнути завдяки ефективній роботі нового менеджменту НАК "Нафтогаз України" та злагодженій роботі всіх компаній газової сфери — АТ "Укргазвидобування",  АТ "Укртрансгаз" та Оператора ГТС України. 

"Сьогодні вся енергетична та нафтогазова галузь активно готується до нового опалювального сезону, який буде проходити в умовах російських атак. Накопичення газу у наших сховищах із випередженням графіка  — важливий внесок у забезпечення енергетичної безпеки країни", —зазначив міністр.

Також у відомстві пригадали  нещодавній звіт Проєкту енергетичної безпеки USAID. За його результатами, українська газотранспортна система та підземні сховища газу готові до роботи в умовах воєнних викликів , навіть у разі припинення транзиту російського газу.

Нагадаємо, мінстр енергетики попередив українців про можливу небезпеку восени та взимку.

Також Галущенко розповів, що Україна нарощує виробництво урану, щоб витіснити РФ з ринку.

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