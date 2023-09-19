Випередили графік: у Міненерго відзвітували про готовність до опалювального сезону

Працівник ДТЕК біля вентиля. Ілюстративне фото: Нафтогаз України

План Кабміну із заповнення сховищ природним газом виконали достроково. Станом на 19 вересня загальний обсяг газу сягнув 14,7 млрд кубометрів.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

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За словами Германа Галущенка, таких результатів вдалося досягнути завдяки ефективній роботі нового менеджменту НАК "Нафтогаз України" та злагодженій роботі всіх компаній газової сфери — АТ "Укргазвидобування", АТ "Укртрансгаз" та Оператора ГТС України.

"Сьогодні вся енергетична та нафтогазова галузь активно готується до нового опалювального сезону, який буде проходити в умовах російських атак. Накопичення газу у наших сховищах із випередженням графіка — важливий внесок у забезпечення енергетичної безпеки країни", —зазначив міністр.

Також у відомстві пригадали нещодавній звіт Проєкту енергетичної безпеки USAID. За його результатами, українська газотранспортна система та підземні сховища газу готові до роботи в умовах воєнних викликів , навіть у разі припинення транзиту російського газу.

Нагадаємо, мінстр енергетики попередив українців про можливу небезпеку восени та взимку.

Також Галущенко розповів, що Україна нарощує виробництво урану, щоб витіснити РФ з ринку.