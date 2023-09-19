Опередили график: в Минэнерго отчитались о готовности к отопительному сезону

Работник ДТЭК возле вентиля. Иллюстративное фото: Нафтогаз Украины

План Кабмина по заполнению хранилищ природным газом был выполнен досрочно. По состоянию на 19 сентября общий объем газа составил 14,7 млрд кубометров.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

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По словам Германа Галущенко, таких результатов удалось добиться благодаря эффективной работе нового менеджмента НАК "Нафтогаз Украины" и слаженной работе всех компаний газовой сферы — АО "Укргаздобыча", АО "Укртрансгаз" и Оператора ГТС Украины.

"Сегодня вся энергетическая и нефтегазовая отрасль активно готовится к новому отопительному сезону, который будет проходить в условиях российских атак. Накопление газа в наших хранилищах с опережением графика — важный вклад в обеспечение энергетической безопасности страны", — отметил министр.

Также в ведомстве напомнили недавний отчет Проекта энергетической безопасности USAID. По его результатам, украинская газотранспортная система и подземные хранилища газа готовы к работе в условиях военных вызовов даже в случае прекращения транзита российского газа.

Напомним, министр энергетики предупредил украинцев о возможной опасности осенью и зимой.

Также Галущенко рассказал, что Украина наращивает производство урана, чтобы вытеснить РФ с рынка.