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Право на субсидію: поширені помилки у заявах та деклараціях про доходи

21 вересня 2023 07:54
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Субсидії в Україні — поширені помилки у заявах та деклараціях про доходи
Комунальні платіжки. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Пенсійному фонді України (ПФУ) уточнили, на що слід звернути увагу громадянам, які планують отримати житлові субсидії. Є деякі нюанси під час заповненні заяви та декларації про доходи й витрати.

Про це розповіли представники Головного управління ПФУ в м. Києві.

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За словами заступниці начальника відділу надання житлових субсидій управління пенсійного забезпечення ГУ ПФУ Наталії Юр'євої, право на субсидію мають як громадяни України, так і іноземці та особи без громадянства, які законно проживають в Україні.

Під час заповнення необхідно обов’язково звернути увагу на правильність та достовірність вказаних особових рахунків. Також необхідно вказати, на які саме  комунальні послуги потрібна субсидія.

Під час заповнення декларації про доходи треба дуже уважно заповнити розділи:

  • про майнову частину;
  • про витрати понад 50 тисяч гривень;
  • про наявність депозитів;
  • автотранспортних засобів;
  • ділянок землі;
  • житлових приміщень.

Будь-яка хибна інформація буде звірена з реєстрами і загрожуватиме припиненням, не наданням, чи вимогою повернення отриманих коштів до держбюджету.

При цьому для отримання житлових субсидій не враховують у дохід виплати переселенцям, допомогу від міжнародних організацій, допомогу від ООН, допомогу від розміщення переселенців.

На опалювальний період дію субсидії продовжать усім домогосподарствам, які отримували субсидію в неопалювальному сезоні, окрім:

  • домогосподарств, у складі яких є зареєстровані громадяни, які фактично не проживають;
  • домогосподарств, у складі яких є переселенці;
  • громадяни, які орендують житлове приміщення.

До цієї категорії належать і особи, які звертаються за призначенням допомоги на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, а також домогосподарства, де є особи, у яких немає доходів чи сукупний середньомісячний дохід менший за розмір мінімальної зарплати, чи немає сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове держсоціальне страхування у розмірі, не меншому від мінімального, загалом упродовж трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи. Також до списку підпадають громадяни, яким призначили субсидію у розмірі 0,00 грн.

Водночас, субсидію не призначать, якщо у складі домогосподарства є громадяни, які досягнули 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховують доходи, особи перебували за кордоном загалом понад 60 днів.

"Зауважте, що до 60-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження, лікування, навчання або догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, що підтверджується відповідними документами, а також дні перебування за кордоном протягом періоду воєнного стану в Україні та двох місяців після його припинення або скасування", — додала представниця фонду.

Більше про субсидії

Нагадаємо, в країні відновилися планові повірки житлово-комунальних лічильників. За результатами перевірок у деяких випадках на українців чекають багатотисячні штрафи.

Також повідомлялося, що в Україні на всіх отримувачів соціальних виплат чекають масштабні перевірки. Зокрема, планують "почистити" списки та урізати розмір житлових субсидій за допомогою моніторингу інформації з низки державних реєстрів.

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