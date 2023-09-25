С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет
Со следующего месяца в Украине официально стартует отопительный сезон. И соответственно с началом следующего месяца состоится и перерасчет субсидий. Впрочем, право на получение субсидий будет иметь незначительное количество граждан.
Новини.LIVE собрали всю информацию о получении субсидий в Украине.
Субсидии в Украине
Сообщается, что право на получение субсидий будут иметь не все, а только определенные категории населения.
Кто может подать заявление:
- Лицо, получившее статус ВПЛ. При этом договор аренды предоставлять не обязательно.
- Арендаторы жилья.
- Гражданин, зарегистрированный по этому адресу.
- Застройщики, не передавшие дом в эксплуатацию.
Для того чтобы оформить жилищную субсидию, необходимо обратиться в органы соцзащиты или подать заявление через веб-портал Пенсионного фонда Украины (ПФУ) дистанционно.
Документы, необходимые для оформления субсидии:
- заявление;
- право на доходы семьи, проживающей по указанному адресу;
- договор аренды или свидетельство о праве собственности.
После этого специалисты ПФУ проведут проверку на предмет того, действительно ли гражданин имеет право на пособие по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Если проверка обнаружит скрытые доходы и состояние, которое не будет указано в декларации, в помощи откажут автоматически.
Напомним, в октябре украинцы будут платить за электроэнергию по такому же тарифу, что и в сентябре. Его стоимость составляет 2,64 грн за киловатт-час, при этом объем потребления не важен.
Также мы писали, что в Украине всех получателей социальных выплат ждут масштабные проверки. В частности, планируется "почистить" списки и урезать размер жилищных субсидий с помощью мониторинга информации из ряда государственных реестров.