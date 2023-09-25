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С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

25 сентября 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет
Платеж за коммунальные услуги. Фото: УНИАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Со следующего месяца в Украине официально стартует отопительный сезон. И соответственно с началом следующего месяца состоится и перерасчет субсидий. Впрочем, право на получение субсидий будет иметь незначительное количество граждан.

Новини.LIVE собрали всю информацию о получении субсидий в Украине.

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Сообщается, что право на получение субсидий будут иметь не все, а только определенные категории населения.

Кто может подать заявление:

  • Лицо, получившее статус ВПЛ. При этом договор аренды предоставлять не обязательно.
  • Арендаторы жилья.
  • Гражданин, зарегистрированный по этому адресу.
  • Застройщики, не передавшие дом в эксплуатацию.

Для того чтобы оформить жилищную субсидию, необходимо обратиться в органы соцзащиты или подать заявление через веб-портал Пенсионного фонда Украины (ПФУ) дистанционно.

Документы, необходимые для оформления субсидии:

  • заявление;
  • право на доходы семьи, проживающей по указанному адресу;
  • договор аренды или свидетельство о праве собственности.

После этого специалисты ПФУ проведут проверку на предмет того, действительно ли гражданин имеет право на пособие по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Если проверка обнаружит скрытые доходы и состояние, которое не будет указано в декларации, в помощи откажут автоматически.

Напомним, в октябре украинцы будут платить за электроэнергию по такому же тарифу, что и в сентябре. Его стоимость составляет 2,64 грн за киловатт-час, при этом объем потребления не важен.

Также мы писали, что в Украине всех получателей социальных выплат ждут масштабные проверки. В частности, планируется "почистить" списки и урезать размер жилищных субсидий с помощью мониторинга информации из ряда государственных реестров.

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