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Запасы газа и тарифы: Нафтогаз сделал важное заявление о подготовке к зиме

22 сентября 2023 23:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Тарифы в Украине — Нафтогаз рассказал, какие будут цены и хватит ли газа зимой
Глава правления НАК Алексей Чернышев. Фото: naftogaz.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В НАК "Нафтогаз Украины" оценили запасы природного газа перед предстоящим отопительным сезоном. Также рассказали, что будет с тарифами зимой на энергоресурс для украинцев.

Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев во время эфира телемарафона "Єдині новини".

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Подготовка к зиме

По словам Алексея Чернышева, в текущем году Украина благодаря наращиванию собственной добычи природного газа сможет обеспечить себя ресурсом зимой. С 2014 года Украина избавилась от зависимости от российского газа, однако все время покупала реверсом с наценками у западных партнеров тот же российский газ. В этом году импорт "голубого топлива" не планируется.

"Мы в этом году не планируем никакого импорта из других стран для обеспечения прохождения зимы, за исключением непредсказуемых ситуаций, к которым мы тоже готовимся", — подчеркнул глава Нафтогаза.

Чиновник также отметил, что группа Нафтогаз в этом году демонстрирует самые высокие темпы бурения за последние 15 лет. Начиная с начала года запустили в работу 54 новых скважин, нарастили суточную добычу на 3,7 млн кубометров по сравнению с сентябрем 2022 года. Общий показатель добычи по стране достиг 52,7 млн кубометров газа в сутки.

Также группа "Нафтогаз" достигла показателя, выполнив план, поставленный правительством до 1 ноября в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2023/24 года, досрочно. Речь идет о распоряжении, согласно которому необходимо было создать запасы в подземных газохранилищах в размере 14,7 млрд куб. м. Именно такого количества должно хватить для прохождения холодного периода. В частности, с учетом затрат для дополнительной генерации электроэнергии.

Что будет с тарифами зимой

Цены на газ до конца зимы в стране будут оставаться неизменными для населения и теплокоммунальных предприятий.

"Что касается цен на газ. Цены на газ для населения и для предприятий ТКЭ остаются стабильными. До конца зимы они меняться не будут. Поэтому я должен успокоить население в этом отношении, а также города и предприятия Теплокоммунэнерго", — пояснил он.

Поскольку Украина входит в осенне-зимний сезон с достаточным количеством ресурса в подземных хранилищах, сохранится стабильная ценовая политика.

Украинцы будут покупать топливо по цене 7,96 гривны за кубический метр, теплопроизводители — по цене 7,42 гривны.

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Напомним, украинское правительство вернуло газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" функции так называемого поставщика "последней надежды". Компания будет обеспечивать украинцев "голубым топливом" весь период военного положения и еще полгода после его отмены.

Также мы писали, что в Украине с 1 июня и по 31 декабря 2023 года действует новый тариф на электрическую энергию для населения. Вероятно, что с 1 января 2024 тариф может подорожать.

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