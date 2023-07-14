Субсидії в Україні – перелік доходів, що впливають на право на допомогу

Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні житлову субсидію надають домогосподарствам, які мають різницю між розміром платежу за комунальні послуги в межах соціальних норми та розміром обов'язкового платежу, визначеним відповідно до обов'язкового відсотка платежу. При цьому на рішення про призначення допомоги впливають деякі доходи, які беруть до уваги.

Про це повідомляють у Пенсійному фонді України (ПФУ), який займається питанням призначення та виплати субсидій.

Читайте також:

Які доходи впливають на субсидію

Як зазначають фахівці фонду, під час призначення допомоги на оплату комунальних послуг враховується сукупний дохід домогосподарства. Проте беруться до уваги не всі доходи громадян.



Перелік видів доходів визначений постановою уряду від 22 липня 2020 року № 632 "Деякі питання виплати державної соціальної допомоги". Йдеться про:



заробітну плату;

грошове забезпечення військового;

пенсійні виплати;

стипендію, окрім соціальної, яку надають дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та громадянам із цього числа;

соцвиплати, зокрема, пільги на оплату комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу;

допомогу з безробіття та інші страхові виплати;

суми грошових переказів, отриманих з-за кордону;

дивіденди, отримані від цінних паперів;

інші доходи (зокрема, гроші від оренди землі та продажу майна).

Обов’язковий відсоток платежу

Для визначення обов'язкового відсотка платежу використовують формулу, встановлену урядом:

обчислюють середньомісячний сукупний дохід домогосподарства;

середньомісячний сукупний дохід ділять на кількість членів домогосподарства, визначають середньомісячний дохід на одну особу;

дохід на одну особу ділять на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановлений на 1 січня року, з якого призначають субсидію (розмір прожиткового мінімуму на 01.01.2023 — 2589 грн);

отриманий результат ділять на два (базовий коефіцієнт для призначення субсидії), а потім множать на 15%.

Більше про субсидії

Нагадаємо, в країні діє мораторій на припинення надання комунальних послуг населенню за заборгованість. Водночас постачальники послуг можуть стягувати борги у судовому порядку, суму яких разом з пенею доведеться виплатити після війни.

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про зручний спосіб оформлення державної допомоги на сплату житлово-комунальних послуг. Йдеться про можливість подати заявку та документи на субсидію онлайн.