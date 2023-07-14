Субсидии в Украине — перечень доходов, которые влияют на право на помощь

Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Украине жилищную субсидию предоставляют домохозяйствам, имеющим разницу между размером платежа за коммунальные услуги в пределах социальных норм и размером обязательного платежа, определенным в соответствии с обязательным процентом платежа. При этом на решение о назначении помощи влияют некоторые доходы, которые принимают во внимание.

Об этом сообщают в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), занимающемся вопросом назначения и выплаты субсидий.

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Какие доходы влияют на субсидию

Как отмечают специалисты фонда, при назначении пособия на оплату коммунальных услуг учитывается совокупный доход домохозяйства. Однако учитываются не все доходы граждан.



Перечень видов доходов определен постановлением правительства от 22 июля 2020 г. № 632 "Некоторые вопросы выплаты государственной социальной помощи". Речь идет о:

заработной плате;

денежном довольствии военного;

пенсионных выплатах;

стипендии, кроме социальной, предоставляемой детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и гражданам из этого числа;

соцвыплатах, в частности, льготах на оплату коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

пособии по безработице и других страховых выплатах;

сумме денежных переводов, полученных из-за границы;

дивидендах, полученных от ценных бумаг;

других доходах (в частности, деньги от аренды земли и продажи имущества).

Обязательный процент платежа

Для определения обязательного процента платежа использую формулу, установленную правительством:

вычисляют среднемесячный совокупный доход домохозяйства;

среднемесячный совокупный доход делят на количество членов домохозяйства, определяют среднемесячный доход на одного человека;

доход на одно лицо делят на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, установленный на 1 января года, с которого назначают субсидию (размер прожиточного минимума на 01.01.2023 — 2589 грн);

полученный результат делят на два (базовый коэффициент для назначения субсидии), после чего умножают на 15%.

Больше о субсидиях

Напомним, в стране действует мораторий на прекращение предоставления коммунальных услуг населению за задолженность. В то же время, поставщики услуг могут взимать долги в судебном порядке, сумму которых вместе с пеней придется выплатить после войны.

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали об удобном способе оформления государственной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. Речь идет о возможности подать заявку и документы на субсидию онлайн.