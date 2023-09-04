Субсидії в Україні — як отримати допомогу, якщо є борг за комуналку

Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні субсидії на опалювальний сезон 2023/2024 надають навіть громадянам із заборгованістю за комунальні послуги. Для цього необхідно дотримуватися певних умов.

Про це повідомили представники Міністерства соціальної політики України.

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Субсидія за наявності боргу

Як зазначили у відомстві, щоб отримати субсидію, коли є борг, потрібно укласти договір про його реструктуризацію із надавачами комунальних послуг та додати копію договору до заяви на допомогу. Водночас, слід пам'ятати, що за наявності боргу субсидію не призначають тільки на комунпослуги, за якими є борг.

"Тому, якщо вам відмовлять призначати допомогу на оплату ЖКП, потрібно звернутися з новою заявою, де зазначити перелік послуг, за якими заборгованість з оплати відсутня", — пояснили у Мінсоці.

Як оформити житлову субсидію

Для отримання житлових субсидій потрібно підготувати заяву та декларацію та звернутись:

особисто у виконавчий орган сільської, селищної, міської ради чи в центр надання адмінпослуг;

онлайн, скориставшись порталом "Дія";

на порталі е-послуг Пенсійного фонду чи або через застосунок ПФУ.

Варто підготувати такі документи:

угода найму (оренди) житлового приміщення;

довідка про доходи (якщо в декларації зазначені доходи, про які невідомо Податковій і ПФУ);

довідка внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

Також цьогоріч впроваджують посилений варіант моніторингу виплат житлових субсидій. Спеціальні служби проводитимуть три етапи перевірки: під час звернення за субсидією, під час отримання, після надання відповідних виплат.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні діє експериментальний проєкт з оформлення субсидій. Заяву на її отримання можна подати за спрощеною процедурою.

Також ми писали, що у Пенсійному фонді розповіли про те, хто восени матиме право на житлові субсидії на оплату комунальних послуг. Також відомо, хто втратить право на допомогу.