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Жилищные субсидии: как получить помощь, если есть долг за коммуналку

4 сентября 2023 08:21
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Субсидии в Украине — как получить помощь, если есть долг за коммуналку
Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине субсидии на отопительный сезон 2023/2024 предоставляют даже гражданам с задолженностью за коммунальные услуги. Для этого необходимо соблюдать определенные условия.

Об этом сообщили представители Министерства социальной политики Украины.

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Субсидия при наличии долга

Как отметили в ведомстве, чтобы получить субсидию, когда есть долг, нужно заключить договор о его реструктуризации с поставщиками коммунальных услуг и добавить копию договора к заявлению на помощь. В то же время, следует помнить, что при наличии долга субсидию не назначают только на коммунуслуги, по которым есть долг.

"Поэтому если вам откажут назначать пособие на оплату ЖКУ, нужно обратиться с новым заявлением, где указать перечень услуг, по которым задолженность по оплате отсутствует", — пояснили в Минсоце.

Как оформить жилищную субсидию

Для получения жилищных субсидий необходимо подготовить заявление и декларацию и обратиться:

  • лично в исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета или в центр предоставления админуслуг;
  • онлайн, воспользовавшись порталом "Дія";
  • на портале е-услуг Пенсионного фонда или через приложение ПФУ.

Следует подготовить следующие документы:

  • договор найма (аренды) жилого помещения;
  • справка о доходах (если в декларации указаны доходы, о которых неизвестно Налоговой и ПФУ);
  • справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

Также в текущем году внедряют усиленный вариант мониторинга выплат жилищных субсидий. Специальные службы будут проводить три этапа проверки: при обращении за субсидией, при получении, после предоставления соответствующих выплат.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине действует экспериментальный проект по оформлению субсидий. Заявление на его получение можно подать по упрощенной процедуре.

Также мы писали, что в Пенсионном фонде рассказали о том, кто осенью будет иметь право на жилищные субсидии на оплату коммунальных услуг. Также известно, кто лишится права на помощь.

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