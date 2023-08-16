Субсидії в Україні — які зміни очікуються для українців восени

Комунальні платіжки. Фото: google.com

В Україні восени разом з початком нового опалювального сезону очікуються деякі зміни у питанні призначення житлових субсидій. Зокрема, оскільки збільшаться суми у комунальних платіжках, відповідно, зросте і розмір допомоги на їх оплату.

Про це розповіли у Міністерстві соціальної політики України.

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Зміни у наданні субсидій восени

Відповідно до рішення уряду, субсидію призначають, якщо витрати на комунальні платіжки перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу родини до завершення воєнного стану та упродовж одного місяця після його скасування.

Під час минулого опалювального сезону українцям у середньому надавали до 1,6 тис. гривень допомоги на місяць субсидії. Цьогоріч розмір допомоги може зрости, зважаючи на підвищення рівня тарифів на електричну енергію.

Нарахуванням допомоги займаються спеціалісти Пенсійного фонду (ПФУ). Проте щоб оформити її, не обов’язково йти у відповідні установи. Усі процедури можна пройти дистанційно на порталах держпослуг "Дія" або ПФУ (заповнити спеціальні форми та додати скановані копії документів).

Окрім більших сум допомоги на початку осінньо-зимового сезону, має зрости кількість одержувачів житлових субсидій в Україні. Для того, щоб всім надати допомогу, хто її потребує, запрацює нова процедура оформлення субсидій.

Так, у Пенсійному фонді обіцяють, що до кінця поточного року процедура стане ще простішою — "в один клік" у застосунку "Дія".

Кому потрібно подати нові заявки на субсидії

Тим громадянам, хто отримує субсидію або на літній період призначили "нульову субсидію", перед початком зимового сезону оформляти документи по-новому нема потреби — перерахунок зроблять автоматично.

Однак є кілька категорій осіб, яким необхідно знову звернутися за субсидією. Йдеться про такі випадки:

у складі домогосподарства є переселенці;

члени домогосподарства орендують приміщення для проживання та оплачують комунальні послуги;

кількість осіб, які проживають у домогосподарстві менша, ніж число зареєстрованих;

домогосподарство звертається за призначенням субсидії на купівлю зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні на всіх отримувачів соціальних виплат чекають масштабні перевірки. Зокрема, планують "почистити" списки та урізати розмір житлових субсидій за допомогою моніторингу інформації з низки державних реєстрів.

Також повідомлялося, що в Україні відновилися планові повірки житлово-комунальних лічильників. За результатами перевірок у деяких випадках на українців чекають багатотисячні штрафи.