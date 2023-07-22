Субсидии в Украине — новые категории граждан получат помощь

Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Украине выросло количество субсидиантов на фоне повышения тарифов за жилищно-коммунальные услуги. В то же время, перечень тех, кто имеет право на помощь на оплату ЖКУ, расширили.

Это прописано в правительственном постановлении №601, пишет Telegraf.

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Субсидию получат еще три категории граждан

Правительство во время военного положения расширило привычный список получателей субсидий на еще три уязвимых категории граждан.

Поскольку при назначении субсидии учитывают наличие определенного имущества, в частности автомобилей, то решили ослабить такое требование для приемных и многодетных семей, семей, где проживает трое и более детей, а также люди с инвалидностью. Наличие авто не будет учитываться.

Членам семей, которые выехали за пределы страны и находятся там более 60 дней, для начисления субсидии не будут учитывать определенные социальные нормативы (нормы потребления) и доходы.

Гражданам, чье жилье находится в оккупации или расположено в зоне активных боевых действий, начисление жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг продлили еще на один год. Начисление производится в соответствии с данными Единой информационной системы соцсферы, а деньги зачисляют на банковскую карту.

Важные детали в назначении субсидии

В Пенсионном фонде рассказали о важных деталях при назначении помощи. В частности количество членов домохозяйства определяют на начало месяца, из которого назначается субсидию. К примеру, если помощь назначена с июля текущего года, то число членов домохозяйства учитывают по состоянию на 1 июля.

Обязательным условием предоставления субсидии является своевременная оплата за электричество и другие жилищно-коммунальные услуги. Отказать в субсидии могут, если есть просроченный долг более чем за три месяца более чем на 680 грн.

Утратят помощь граждане, чьи доходы позволяют тратить на коммунальные услуги без отопления около 20% собственного дохода.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее энергетики рассказали украинцам о преимуществах двухзонного счетчика. Его использование с ночным тарифом позволит существенно сэкономить денежные средства.

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