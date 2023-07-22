Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Коммунальные услуги arrow Жилищные субсидии: какие новые категории граждан получат помощь arrow

Жилищные субсидии: какие новые категории граждан получат помощь

22 июля 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Субсидии в Украине — новые категории граждан получат помощь
Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине выросло количество субсидиантов на фоне повышения тарифов за жилищно-коммунальные услуги. В то же время, перечень тех, кто имеет право на помощь на оплату ЖКУ, расширили.

Это прописано в правительственном постановлении №601, пишет Telegraf.

Читайте также:

Субсидию получат еще три категории граждан

Правительство во время военного положения расширило привычный список получателей субсидий на еще три уязвимых категории граждан.

Поскольку при назначении субсидии учитывают наличие определенного имущества, в частности автомобилей, то решили ослабить такое требование для приемных и многодетных семей, семей, где проживает трое и более детей, а также люди с инвалидностью. Наличие авто не будет учитываться.

Членам семей, которые выехали за пределы страны и находятся там более 60 дней, для начисления субсидии не будут учитывать определенные социальные нормативы (нормы потребления) и доходы.

Гражданам, чье жилье находится в оккупации или расположено в зоне активных боевых действий, начисление жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг продлили еще на один год. Начисление производится в соответствии с данными Единой информационной системы соцсферы, а деньги зачисляют на банковскую карту.

Важные детали в назначении субсидии

В Пенсионном фонде рассказали о важных деталях при назначении помощи. В частности количество членов домохозяйства определяют на начало месяца, из которого назначается субсидию. К примеру, если помощь назначена с июля текущего года, то число членов домохозяйства учитывают по состоянию на 1 июля.

Обязательным условием предоставления субсидии является своевременная оплата за электричество и другие жилищно-коммунальные услуги. Отказать в субсидии могут, если есть просроченный долг более чем за три месяца более чем на 680 грн.

Утратят помощь граждане, чьи доходы позволяют тратить на коммунальные услуги без отопления около 20% собственного дохода.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее энергетики рассказали украинцам о преимуществах двухзонного счетчика. Его использование с ночным тарифом позволит существенно сэкономить денежные средства.

Также мы писали, что у компании "Нефтегаз" объяснили, откуда берутся непонятные начисления в платежках за газ. Также объяснили, как действовать украинцам, чтобы в будущем избежать цифр "с воздуха".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

None

Чем Украина компенсирует потерю зернового соглашения: пять альтернативных сценариев

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с видео

01:53 Вождение под хмельком: как автомобилиста могут развести на штраф

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз