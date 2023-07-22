Субсидии в Украине — новые категории граждан получат помощь

Жилищные субсидии: какие новые категории граждан получат помощь
В Украине выросло количество субсидиантов на фоне повышения тарифов за жилищно-коммунальные услуги. В то же время, перечень тех, кто имеет право на помощь на оплату ЖКУ, расширили.
Это прописано в правительственном постановлении №601, пишет Telegraf.
Субсидию получат еще три категории граждан
Правительство во время военного положения расширило привычный список получателей субсидий на еще три уязвимых категории граждан.
Поскольку при назначении субсидии учитывают наличие определенного имущества, в частности автомобилей, то решили ослабить такое требование для приемных и многодетных семей, семей, где проживает трое и более детей, а также люди с инвалидностью. Наличие авто не будет учитываться.
Членам семей, которые выехали за пределы страны и находятся там более 60 дней, для начисления субсидии не будут учитывать определенные социальные нормативы (нормы потребления) и доходы.
Гражданам, чье жилье находится в оккупации или расположено в зоне активных боевых действий, начисление жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг продлили еще на один год. Начисление производится в соответствии с данными Единой информационной системы соцсферы, а деньги зачисляют на банковскую карту.
Важные детали в назначении субсидии
В Пенсионном фонде рассказали о важных деталях при назначении помощи. В частности количество членов домохозяйства определяют на начало месяца, из которого назначается субсидию. К примеру, если помощь назначена с июля текущего года, то число членов домохозяйства учитывают по состоянию на 1 июля.
Обязательным условием предоставления субсидии является своевременная оплата за электричество и другие жилищно-коммунальные услуги. Отказать в субсидии могут, если есть просроченный долг более чем за три месяца более чем на 680 грн.
Утратят помощь граждане, чьи доходы позволяют тратить на коммунальные услуги без отопления около 20% собственного дохода.
Что еще стоит знать
Напомним, ранее энергетики рассказали украинцам о преимуществах двухзонного счетчика. Его использование с ночным тарифом позволит существенно сэкономить денежные средства.
Также мы писали, что у компании "Нефтегаз" объяснили, откуда берутся непонятные начисления в платежках за газ. Также объяснили, как действовать украинцам, чтобы в будущем избежать цифр "с воздуха".