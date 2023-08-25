Субсидії в Україні — у якому випадку гроші виплатять родичам одержувача

Комунальна платіжка. Фото: google.com

Українці мають право на державну допомогу у сплаті за житлово-комунальні послуги, її призначають на одного з членів домогосподарства. Однак, бувають випадки, коли гроші можуть виплатити родичам одержувача.

Про це розповідає профільне видання Napensii.ua.

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Випадки виплати субсидій родичам одержувача

Згідно з постановою уряду № 848, держава має відшкодовувати витрати на оплату комунальних послуг, на купівлю скрапленого газу, твердого й рідкого пічного побутового палива. Грошову суму можуть виплатити одному зі членів домогосподарства у разі смерті одержувача субсидії.

Для того, щоб отримати кошти, членові домогосподарства потрібно обовʼязково звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ). Там необхідно написати письмове звернення. На це відводиться до трьох місяців після смерті родича, який отримував субсидію, інакше — кошти можна втратити.

Разом із заявою необхідно додати наступні документи:

копію свідоцтва про смерть отримувача житлової субсидії;

реквізити банківського рахунку для перерахунку коштів.

Зміна розміру житлової субсидії

За чинним законодавством, житлову субсидію призначають, якщо є різниця між розміром комунального платежу та обсягом обов’язкового відсотка платежу. Субсидію надають у межах соціальної норми житла, а також соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами без урахування пільг.

Розмір субсидії та обов'язкового щомісячного платежу розраховують індивідуально.

Платіж для домогосподарства обчислюють наступним чином:

підраховують середньомісячний сукупний дохід родини за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю, з якого призначають субсидію;

ділять середньомісячний сукупний дохід родини на кількість членів домогосподарства;

потрібно поділити отриманий дохід на одну особу на суму прожиткового мінімуму;

ділять отримане співвідношення середнього доходу сім'ї на одну особу до розміру прожиткового на два (коефіцієнт призначення субсидії);

визначають відсоток обов’язкової плати за ЖКП (множать отриману суму на 0,15).

Більше про субсидії

Нагадаємо, у середньому розмір допомоги, що виділяють на домогосподарство на зимовий сезон, становить 1,5 тис. грн. Водночас на неопалюваний — 350-400 грн.

Також у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про випадки, коли громадянам доведеться повертати житлову субсидію державі. Допомогу можуть відібрати за певних обставин.