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Українців змусять повернути субсидію державі

8 травня 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Субсидії в Україні — кого змусять повернути допомогу
Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про випадки, коли громадянам доведеться повертати житлову субсидію державі. Допомогу можуть відібрати за певних обставин.

Про це інформує пресслужба ПФУ.

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Хто має повернути субсидію

Українці, які не мають змоги самостійно сплатити рахунки за комуналку, отримують субсидію. При цьому деяким Громадянам, яким держава виділила гроші на оплату житлово-комунальних послуг, доведеться повернути у двох випадках.

Так, виплачені гроші попросять назад, якщо виявиться, що в заяві чи декларації членів домоволодіння була вказана недостовірна інформація, що в результаті вплинуло на встановлення права на субсидію та її розмір, і в підсумку перевищило десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. —

Другий випадок, коли гроші треба буде віддати, стосується ситуації, коли одержувач субсидії не повідомив про обставини, що впливають на перегляд права на призначення субсидії або її суми упродовж 30 календарних днів з моменту виникнення.

Як зауважили у відомстві, під час призначення субсидії на наступний період уповноважені органи мають повне право утримати суму надміру сплаченої субсидії. Однак поточні виплати не можуть бути менші більш ніж на 20%.

Зміни у травні у виплаті субсидій

Раніше у Пенсійному фонді попереджали про те, що в травні зменшиться розмір житлових субсидій. Суми скоротять, оскільки завершився опалювальний сезон.

Як зауважили у ПФУ, розмір субсидії на покриття оплати житлово-комунальних послуг розраховують у квітні та жовтні, враховуючи тривалість опалювального сезону — з 16 жовтня 2022 року по 15 квітня 2023 року включно. Це означає, що у квітні субсидію, яка буде виплачуватись у травні, розрахують на всі отримані послуги, в тому числі за 15 днів на послуги з опалення.

На неопалювальний період — з 1 травня по 30 вересня 2023 року — у Пенсійному фонді розраховують субсидії автоматично для переважної більшості споживачів, які мали право на неї під час опалювального сезону. Проте за умови, що не було змін за цей час у майновому стані чи складі родини. Якщо зміни були, то отримувачі субсидій мають надати упродовж 30 днів у територіальні органи Фонду документи з такими відомостями.

Нагадаємо, в Україні наприкінці квітня 2023 року закінчився термін дії річних договорів на постачання природного газу побутовим споживачам від газопостачальних компаній. Утім, газзбути у травні оновили ціни.

Також повідомлялося, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" у 2023 році має намір припинити закупівлі природного газу за кордоном. Задовольняти потреби ринку планують виключно за рахунок збільшення внутрішнього видобутку.

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