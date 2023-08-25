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Жилищные субсидии: в каком случае деньги выплатят родственникам получателя

25 августа 2023 09:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Субсидии в Украине – в каком случае деньги выплатят родственникам получателя
Коммунальная платежка. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцы имеют право на государственную помощь в оплате жилищно-коммунальных услуг, ее назначают на одного из членов домохозяйства. Однако бывают случаи, когда деньги могут выплатить родственникам получателя.

Об этом рассказывает профильное издание Napensii.ua.

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Случаи выплаты субсидий родственникам получателя

Согласно постановлению правительства №848, государство должно возмещать расходы на оплату коммунальных услуг, на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива. Денежную сумму могут выплатить одному из членов домохозяйства в случае смерти получателя субсидии.

Для того, чтобы получить средства, члену домохозяйства нужно обязательно обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Там нужно написать письменное обращение. На это отводится до трех месяцев после смерти получавшего субсидию родственника, иначе — средства можно потерять.

Вместе с заявлением необходимо добавить следующие документы:

  • копию свидетельства о смерти получателя жилищной субсидии;
  • реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств.

Изменение размера жилищной субсидии

По действующему законодательству, жилищную субсидию назначают, если есть разница между размером коммунального платежа и объемом обязательного процента платежа. Субсидия предоставляется в рамках социальной нормы жилья, а также социальных нормативов пользования жилищно-коммунальными услугами без учета льгот.

Размер субсидии и обязательного ежемесячного платежа рассчитывается индивидуально.

Платеж для домохозяйства исчисляют следующим образом:

  • подсчитывают среднемесячный совокупный доход семьи за два квартала, предшествующие месяцу, предшествующему месяцу, с которого назначают субсидию;
  • делят среднемесячный совокупный доход семьи на количество членов домохозяйства;
  • нужно разделить полученный доход на одного человека на сумму прожиточного минимума;
  • делят полученное соотношение среднего дохода семьи на одного человека к размеру прожиточного на два (коэффициент назначения субсидии);
  • определяют процент обязательной платы по ЖКУ (умножают полученную сумму на 0,15).

Больше о субсидиях

Напомним, в среднем размер пособия, выделяемого на домохозяйство на зимний сезон, составляет 1,5 тыс. грн. В то же время на неотапливаемый - 350-400 грн.

Также в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о случаях, когда гражданам придетсявозвращать жилищную субсидию государству. Помощь могут отобрать при определенных обстоятельствах.

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