Субсидии в Украине – в каком случае деньги выплатят родственникам получателя

Жилищные субсидии: в каком случае деньги выплатят родственникам получателя
Украинцы имеют право на государственную помощь в оплате жилищно-коммунальных услуг, ее назначают на одного из членов домохозяйства. Однако бывают случаи, когда деньги могут выплатить родственникам получателя.
Об этом рассказывает профильное издание Napensii.ua.
Случаи выплаты субсидий родственникам получателя
Согласно постановлению правительства №848, государство должно возмещать расходы на оплату коммунальных услуг, на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива. Денежную сумму могут выплатить одному из членов домохозяйства в случае смерти получателя субсидии.
Для того, чтобы получить средства, члену домохозяйства нужно обязательно обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Там нужно написать письменное обращение. На это отводится до трех месяцев после смерти получавшего субсидию родственника, иначе — средства можно потерять.
Вместе с заявлением необходимо добавить следующие документы:
- копию свидетельства о смерти получателя жилищной субсидии;
- реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств.
Изменение размера жилищной субсидии
По действующему законодательству, жилищную субсидию назначают, если есть разница между размером коммунального платежа и объемом обязательного процента платежа. Субсидия предоставляется в рамках социальной нормы жилья, а также социальных нормативов пользования жилищно-коммунальными услугами без учета льгот.
Размер субсидии и обязательного ежемесячного платежа рассчитывается индивидуально.
Платеж для домохозяйства исчисляют следующим образом:
- подсчитывают среднемесячный совокупный доход семьи за два квартала, предшествующие месяцу, предшествующему месяцу, с которого назначают субсидию;
- делят среднемесячный совокупный доход семьи на количество членов домохозяйства;
- нужно разделить полученный доход на одного человека на сумму прожиточного минимума;
- делят полученное соотношение среднего дохода семьи на одного человека к размеру прожиточного на два (коэффициент назначения субсидии);
- определяют процент обязательной платы по ЖКУ (умножают полученную сумму на 0,15).
Больше о субсидиях
Напомним, в среднем размер пособия, выделяемого на домохозяйство на зимний сезон, составляет 1,5 тыс. грн. В то же время на неотапливаемый - 350-400 грн.
Также в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о случаях, когда гражданам придетсявозвращать жилищную субсидию государству. Помощь могут отобрать при определенных обстоятельствах.