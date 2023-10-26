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Житлові субсидії — у ПФУ розповіли, які послуги охоплюють

26 жовтня 2023 02:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Житлові субсидії — на які послуги надаються
Жінка тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Громадяни України, які не мають можливості оплачувати комунальні послуги, можуть претендувати на отримання житлових субсидій. Мова йде про низку послуг, які охоплює допомога, що не обмежується постачанням газу, води, світла тощо.

Про це повідомляє Пенсійний Фонд України.

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Зазначається, що згідно з пунктом 1 Положення про порядок призначення житлових субсидій, вони застосовуються до таких послуг:

  • управління багатоквартирним будинком;
  • постачання та розподілу природного газу;
  • постачання та розподілу електричної енергії,
  • постачання теплової енергії;
  • постачання гарячої води;
  • централізоване водопостачання;
  • централізоване водовідведення;
  • поводження з побутовими відходами;
  • витрати на оплату абонентського обслуговування за комунальними послугами;
  • витрати на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (за умови використання в житловому приміщенні пічного опалення).

Нагадаємо, що в Україні у жовтні 2023 року житлову субсидію почнуть розраховувати на опалювальний сезон. Через це розмір допомоги буде значно більший.

Також ми писали, що деяким громадянам субсидія на оплату житлово-комунальних послуг надається на особливих умовах.

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