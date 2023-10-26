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Жилищные субсидии — в ПФУ рассказали, какие услуги охватывают

26 октября 2023 02:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Жилищные субсидии — на какие услуги предоставляются
Женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Граждане Украины, не имеющие возможности оплачивать коммунальные услуги, могут претендовать на получение жилищных субсидий. Речь идет о ряде услуг, охватывающих помощь, не ограничивающуюся поставкой газа, воды, света и т.д.

Об этом сообщает Пенсионный Фонд Украины.

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Отмечается, что согласно пункту 1 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, они применяются к следующим услугам:

  • управление многоквартирным домом;
  • снабжение и распределение природного газа;
  • поставки и распределения электрической энергии,
  • снабжение тепловой энергии;
  • снабжение горячей воды;
  • централизованное водоснабжение;
  • централизованный водоотвод;
  • обращение с бытовыми отходами;
  • расходы по оплате абонентского обслуживания по коммунальным услугам;
  • расходы на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива (при использовании в жилом помещении печного отопления).

Напомним, что в Украине в октябре 2023 года жилищные субсидии начнут рассчитывать на отопительный сезон. Поэтому размер помощи будет значительно больше.

Также мы писали, что некоторым гражданам субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляется на особых условиях.

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