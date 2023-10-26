Жилищные субсидии — на какие услуги предоставляются

Жилищные субсидии — в ПФУ рассказали, какие услуги охватывают
Граждане Украины, не имеющие возможности оплачивать коммунальные услуги, могут претендовать на получение жилищных субсидий. Речь идет о ряде услуг, охватывающих помощь, не ограничивающуюся поставкой газа, воды, света и т.д.
Об этом сообщает Пенсионный Фонд Украины.
Какие услуги оказывает жилищная субсидия
Отмечается, что согласно пункту 1 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, они применяются к следующим услугам:
- управление многоквартирным домом;
- снабжение и распределение природного газа;
- поставки и распределения электрической энергии,
- снабжение тепловой энергии;
- снабжение горячей воды;
- централизованное водоснабжение;
- централизованный водоотвод;
- обращение с бытовыми отходами;
- расходы по оплате абонентского обслуживания по коммунальным услугам;
- расходы на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива (при использовании в жилом помещении печного отопления).
Напомним, что в Украине в октябре 2023 года жилищные субсидии начнут рассчитывать на отопительный сезон. Поэтому размер помощи будет значительно больше.
Также мы писали, что некоторым гражданам субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляется на особых условиях.
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