Жилищные субсидии — на какие услуги предоставляются

Женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Граждане Украины, не имеющие возможности оплачивать коммунальные услуги, могут претендовать на получение жилищных субсидий. Речь идет о ряде услуг, охватывающих помощь, не ограничивающуюся поставкой газа, воды, света и т.д.

Об этом сообщает Пенсионный Фонд Украины.

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Отмечается, что согласно пункту 1 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, они применяются к следующим услугам:

управление многоквартирным домом;

снабжение и распределение природного газа;

поставки и распределения электрической энергии,

снабжение тепловой энергии;

снабжение горячей воды;

централизованное водоснабжение;

централизованный водоотвод;

обращение с бытовыми отходами;

расходы по оплате абонентского обслуживания по коммунальным услугам;

расходы на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива (при использовании в жилом помещении печного отопления).

Напомним, что в Украине в октябре 2023 года жилищные субсидии начнут рассчитывать на отопительный сезон. Поэтому размер помощи будет значительно больше.

Также мы писали, что некоторым гражданам субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляется на особых условиях.