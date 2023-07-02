Тарифи на воду — які тепер ціни в українських містах

Водопровідна вода в крані. Фото: google.com

В Україні регулятор встановив нові тарифи на холодну воду майже для всіх регіонів. У середньому в країні суми у платіжних квитанціях зростуть на третину.

Про те, скільки доведеться платити за новим тарифом українцям у різних містах, розповідають Новини. LIVE.

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Які тепер ціни на воду у містах

Згідно з рішенням Нацкомісії з тарифів, ціни на воду зростуть для водоканалів по-різному, зокрема, для деяких підвищать двічі: 1 липня та 1 вересня. Йдеться про ті підприємства, де очікується найбільше подорожчання.

За щомісячне використання у середньому 6,5 кубів води раніше українці платили 194 грн/міс за тарифом 29,78 грн/куб.м, а з липня доведеться віддати 256 грн/міс (середній тариф зріс 39,37 грн/куб.м). Тож, за воду доведеться платити в середньому на 62 грн/міс більше.

У різних містах встановлено такі тарифи з 1липня 2023 року (з урахуванням ПДВ 20%):

У Києві тариф на водопостачання та водовідведення зріс з 30,3 грн/куб.м до 41,1 грн/куб.м;

Білацеркваввода — 50,08 грн/куб.м;

Луцькводоканал — 32,55 грн/куб.м;

Аульський водовід (Дніпропетровська обл.) — 34,28 грн/куб.м;

Дніпроводоканал — 40,66 грн/куб.м;

Енергоресурси (Нікополь) — 40,89 грн/куб.м;

Кривбассводоканал (Кривий Ріг) — 38,74 грн/куб.м;

Краматорський водоканал — 39,61 грн/куб.м;

Кременчукводоканал — 41,16 грн/куб.м;

Полтававодоканал — 44,44 грн/куб.м;

ПУВКГ Ужгорода — 54,57 грн/куб.м;

Міськводоканал (Суми) — 38,68 грн/куб.м;

Водоканал (Запоріжжя) — 36,72 грн/куб.м;

Івано-Франківськводоекотехпром — 36,66 грн/куб.м;

Львівводоканал — 29,07 грн/куб.м;

Інфокс" (Одеса) — 46,36 грн/куб.м;

Міськтепловодоенергія (Кам'янець-Подільський) — 37,66 грн/куб.м;.

Чернівціводоканал — 32,97 грн/куб.м;

Нікопольське ПУВКГ — 42,74 грн/куб.м;

Рівнеоблводоканал — 45,25 грн/куб.м;

Хмельницькводоканал — 34,36 грн/куб.м.

Двічі тарифи підвищать для:

Броваритепловодоенергія: із 1 липня — 38,06 грн; із 1 серпня — 43,35 грн грн/куб.м;

Дніпро — Кіровоград: із 1 липня — 55,02 грн; із 1 серпня — 63,94 грн/куб.м;

Дніпро — Західний Донбас: із 1 липня — 39,13 грн; із 1 серпня — 42,21 грн/куб.м;

Дрогобичводоканал: із 1 липня — 53,68 грн; із 1 серпня — 62,17 грн/куб.м;

Вінницяоблводоканал: із 1 липня — 35,82 грн; із 1 серпня — 42,9 грн/куб.м;

Житомирводоканал: із 1 липня — 48,14 грн; з 1 серпня — 63,61 грн/куб.м;

Новомосковськводоканал: із 1 липня — 59,17 грн; із 1 серпня — 61,06 грн/куб.м;

Павлоградське ПУВКГ: із 1 липня — 69,96 грн; із 1 серпня — 75,75 грн/куб.м;

Тернопільводоканал: із 1 липня — 44,11 грн; з 1 серпня — 51,08 грн/куб.м;

Черкасиводоканал: із 1 липня — 35,43 грн; із 1 серпня — 38,98 грн/куб.м;

Чернігівводоканал: із 1 липня — 39,01 грн; із 1 серпня — 44,73 грн/куб.м;

Мешканцям Миколаївської, Херсонської та Харківської областей залишать колишній тариф.

Більше про тарифи

Нагадаємо, за даними ПФУ, для отримання житлової субсидії на літній сезон (з 1 травня по 1 вересня) заяви на їх призначення їх необхідно було подавати уподовж двох місяців — до кінця червня.Тепер субсидію нараховуватимуть не з початку сезону, а з дати звернення.

Також ми писали, що в Україні хочуть запровадити єдиний тариф на електроенергію для населення з 1 червня 2023 року. Ціну, яку платитимуть всі українці, пропонують встановити на рівні 2,88 грн/кВт-год.