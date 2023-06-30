Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Комунальні послуги arrow Нові тарифи для водоканалів: як зміняться ціни з 1 липня arrow

Нові тарифи для водоканалів: як зміняться ціни з 1 липня

30 червня 2023 14:04
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нові тарифи для водоканалів — як зміняться ціни з 1 липня
Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні з 1 липня 2023 року стартує перший етап подорожчання централізованого водопостачання та водовідведення. Загалом хвиль підвищення буде дві.

Це передбачено рішенням Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП).

Читайте також:

Як зміняться ціни

Так, вода стане дорожчою для 88 водоканалів багатьох обласних центрів і великих міст у середньому на 33%. Для деяких водоканалів відбулося зростання вище середнього, саме для них і буде кілька хвиль. Згідно з постановою регулятора, очікується зростання:

  • 1 липня 2023 року — перший етап;
  • 1 вересня 2023 року — другий етап.

У два етапи підвищать тарифи для 12 підприємств:

  • Вінницяоблводоканал;
  • Житомирводоканал;
  • Новомосковськ водоканал;
  • Дніпро-Західний Донбас;
  • Павлоградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства;
  • Дніпро-Кіровоград;
  • Дрогобичводоканал;
  • Тернопільводоканал;
  • Черкасиводоканал;
  • Чернігівводоканал;
  • Броваритепловодоенергія;
  • Укрзалізниці.

У Херсонській, Миколаївській, Харківській областях — залишать старі тарифи.

За словами члена НКРЕКП Руслана Кайдаша, рішення Нацкомісії передбачає зростання платіжки на воду і водовідведення для середньостатистичної родини на приблизно 60 гривень.

"Тобто це не занадто висока цифра, але цим ми забезпечимо належну роботу водоканалів і наявність води у крані належної якості", — зауважив посадовець.

У Київводоканалі вже оприлюднили нові ціни для мешканців міста. У липні тариф підвищиться на 10,75 грн (разом з ПДВ) — загалом до 41,136 грн за кубометр:

  • централізоване водопостачання — до 22,8 грн/куб. м. разом з ПДВ;
  • централізоване водовідведення — до 18,2 грн/куб. м. разом з ПДВ.

Причини подорожчання

Як пояснили в Нацкомісії, перегляд цін обумовлений збільшенням вартості його складових, у тому числі на електричну енергію.

Під час першого етапу на зростання тарифів вплинули:

  • вищі ціни на електроенергію;
  • подорожчання реагентів;
  • зміна обсягів реалізації.

Під час другого етапу у тариф також закладуть:

  • вищий рівень оплати праці;
  • витрати на виконання зобов’язань за міжнародними кредитними угодами.

При цьому на споживачів, яким надають субсидії, підвищення суттєво не впливе, адже їм автоматично перерахують суми.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на припинення надання комунальних послуг населенню за заборгованість. Водночас постачальники послуг можуть стягувати борги у судовому порядку, суму яких разом з пенею доведеться виплатити після війни.

Тако ми писали, що з 1 липня українці отримають житлово-комунальні платіжки з більшими сумами, з огляду на підвищення цін на електричну енергію на початку літа. Тепер споживачі платитимуть за єдиним тарифом.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

None

Навіщо Путін заслав Пригожина у Білорусь та що буде із Лукашенком: інтервʼю помічника Тихановської

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз