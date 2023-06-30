Нові тарифи для водоканалів: як зміняться ціни з 1 липня
В Україні з 1 липня 2023 року стартує перший етап подорожчання централізованого водопостачання та водовідведення. Загалом хвиль підвищення буде дві.
Це передбачено рішенням Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП).
Як зміняться ціни
Так, вода стане дорожчою для 88 водоканалів багатьох обласних центрів і великих міст у середньому на 33%. Для деяких водоканалів відбулося зростання вище середнього, саме для них і буде кілька хвиль. Згідно з постановою регулятора, очікується зростання:
- 1 липня 2023 року — перший етап;
- 1 вересня 2023 року — другий етап.
У два етапи підвищать тарифи для 12 підприємств:
- Вінницяоблводоканал;
- Житомирводоканал;
- Новомосковськ водоканал;
- Дніпро-Західний Донбас;
- Павлоградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства;
- Дніпро-Кіровоград;
- Дрогобичводоканал;
- Тернопільводоканал;
- Черкасиводоканал;
- Чернігівводоканал;
- Броваритепловодоенергія;
- Укрзалізниці.
У Херсонській, Миколаївській, Харківській областях — залишать старі тарифи.
За словами члена НКРЕКП Руслана Кайдаша, рішення Нацкомісії передбачає зростання платіжки на воду і водовідведення для середньостатистичної родини на приблизно 60 гривень.
"Тобто це не занадто висока цифра, але цим ми забезпечимо належну роботу водоканалів і наявність води у крані належної якості", — зауважив посадовець.
У Київводоканалі вже оприлюднили нові ціни для мешканців міста. У липні тариф підвищиться на 10,75 грн (разом з ПДВ) — загалом до 41,136 грн за кубометр:
- централізоване водопостачання — до 22,8 грн/куб. м. разом з ПДВ;
- централізоване водовідведення — до 18,2 грн/куб. м. разом з ПДВ.
Причини подорожчання
Як пояснили в Нацкомісії, перегляд цін обумовлений збільшенням вартості його складових, у тому числі на електричну енергію.
Під час першого етапу на зростання тарифів вплинули:
- вищі ціни на електроенергію;
- подорожчання реагентів;
- зміна обсягів реалізації.
Під час другого етапу у тариф також закладуть:
- вищий рівень оплати праці;
- витрати на виконання зобов’язань за міжнародними кредитними угодами.
При цьому на споживачів, яким надають субсидії, підвищення суттєво не впливе, адже їм автоматично перерахують суми.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні діє мораторій на припинення надання комунальних послуг населенню за заборгованість. Водночас постачальники послуг можуть стягувати борги у судовому порядку, суму яких разом з пенею доведеться виплатити після війни.
Тако ми писали, що з 1 липня українці отримають житлово-комунальні платіжки з більшими сумами, з огляду на підвищення цін на електричну енергію на початку літа. Тепер споживачі платитимуть за єдиним тарифом.