Нові тарифи для водоканалів — як зміняться ціни з 1 липня

Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні з 1 липня 2023 року стартує перший етап подорожчання централізованого водопостачання та водовідведення. Загалом хвиль підвищення буде дві.

Це передбачено рішенням Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП).

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Так, вода стане дорожчою для 88 водоканалів багатьох обласних центрів і великих міст у середньому на 33%. Для деяких водоканалів відбулося зростання вище середнього, саме для них і буде кілька хвиль. Згідно з постановою регулятора, очікується зростання:

1 липня 2023 року — перший етап;

1 вересня 2023 року — другий етап.

У два етапи підвищать тарифи для 12 підприємств:

Вінницяоблводоканал;

Житомирводоканал;

Новомосковськ водоканал;

Дніпро-Західний Донбас;

Павлоградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства;

Дніпро-Кіровоград;

Дрогобичводоканал;

Тернопільводоканал;

Черкасиводоканал;

Чернігівводоканал;

Броваритепловодоенергія;

Укрзалізниці.

У Херсонській, Миколаївській, Харківській областях — залишать старі тарифи.

За словами члена НКРЕКП Руслана Кайдаша, рішення Нацкомісії передбачає зростання платіжки на воду і водовідведення для середньостатистичної родини на приблизно 60 гривень.

"Тобто це не занадто висока цифра, але цим ми забезпечимо належну роботу водоканалів і наявність води у крані належної якості", — зауважив посадовець.

У Київводоканалі вже оприлюднили нові ціни для мешканців міста. У липні тариф підвищиться на 10,75 грн (разом з ПДВ) — загалом до 41,136 грн за кубометр:

централізоване водопостачання — до 22,8 грн/куб. м. разом з ПДВ;

централізоване водовідведення — до 18,2 грн/куб. м. разом з ПДВ.

Причини подорожчання

Як пояснили в Нацкомісії, перегляд цін обумовлений збільшенням вартості його складових, у тому числі на електричну енергію.

Під час першого етапу на зростання тарифів вплинули:

вищі ціни на електроенергію;

подорожчання реагентів;

зміна обсягів реалізації.

Під час другого етапу у тариф також закладуть:

вищий рівень оплати праці;

витрати на виконання зобов’язань за міжнародними кредитними угодами.

При цьому на споживачів, яким надають субсидії, підвищення суттєво не впливе, адже їм автоматично перерахують суми.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на припинення надання комунальних послуг населенню за заборгованість. Водночас постачальники послуг можуть стягувати борги у судовому порядку, суму яких разом з пенею доведеться виплатити після війни.

Тако ми писали, що з 1 липня українці отримають житлово-комунальні платіжки з більшими сумами, з огляду на підвищення цін на електричну енергію на початку літа. Тепер споживачі платитимуть за єдиним тарифом.