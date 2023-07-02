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Рост тарифов на воду: какие теперь цены в украинских городах

2 июля 2023 05:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Тарифы на воду – какие теперь цены в украинских городах
Водопроводная вода в кране. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине регулятор установил новые тарифы на холодную воду почти для всех регионов с июля 2023 года. В среднем по стране суммы в платежных квитанциях вырастут на треть.

О том, сколько придется платить по новому тарифу украинцам в разных городах, рассказывают Новини. LIVE.

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Какие теперь цены на воду в городах

Согласно решению Нацкомиссии по тарифам, цены на воду вырастут для водоканалов по-разному, в частности для некоторых повысят дважды: 1 июля и 1 сентября. Речь идет о тех предприятиях, где ожидается наибольшее подорожание.

За ежемесячное использование в среднем 6,5 кубов воды раньше украинцы платили 194 грн/мес по тарифу 29,78 грн/куб.м, а с июля придется отдать 256 грн/мес (средний тариф вырос 39,37 грн/куб.м). За воду придется платить в среднем на 62 грн/мес больше.

В разных городах установлены следующие тарифы с 1 июля 2023 года (с учетом НДС 20%):

  • в Киеве тариф на водоснабжение и водоотвод вырос с 30,3 грн/куб.м до 41,1 грн/куб.м;
  • БелаяЦерковьвода — 50,08 грн/куб.м;
  • Луцкводоканал — 32,55 грн/куб.м;
  • Аульский водовод (Днепропетровская обл.) — 34,28 грн/куб.м;
  • Днепроводоканал — 40,66 грн/куб.м;
  • Энергоресурсы (Никополь) — 40,89 грн/куб.м;
  • Кривбасссводоканал (Кривой Рог) — 38,74 грн/куб.м;
  • Краматорский водоканал — 39,61 грн/куб.м;
  • Кременчугводоканал — 41,16 грн/куб.м;
  • Полтававодоканал — 44,44 грн/куб.м;
  • ПУВКГ Ужгорода — 54,57 грн/куб.м;
  • Горводоканал (Сумы) — 38,68 грн/куб.м;
  • Водоканал (Запорожье) — 36,72 грн/куб.м;
  • Ивано-Франковскводоэкотехпром — 36,66 грн/куб.м;
  • Львовводоканал — 29,07 грн/куб.м;
  • Инфокс" (Одесса) — 46,36 грн/куб.м;
  • Гортепловодоэнергия (Каменец-Подольский) — 37,66 грн/куб.м;
  • Черновцыводоканал — 32,97 грн/куб.м;
  • Никопольское ПУВКГ — 42,74 грн/куб.м;
  • Ровнооблводоканал — 45,25 грн/куб.м;
  • Хмельницкводоканал — 34,36 грн/куб.м.

Дважды тарифы повысят для:

  • Броварытепловодоэнергия: с 1 июля — 38,06 грн; с 1 августа — 43,35 грн/куб.м;
  • Днепр — Кировоград: с 1 июля — 55,02 грн.; с 1 августа — 63,94 грн/куб.м;
  • Днепр — Западный Донбасс: с 1 июля — 39,13 грн.; с 1 августа — 42,21 грн/куб.м;
  • Дрогобычводоканал: с 1 июля — 53,68 грн; с 1 августа — 62,17 грн/куб.м;
  • Винницаоблводоканал: с 1 июля — 35,82 грн; с 1 августа — 42,9 грн/куб.м;
  • Житомирводоканал: с 1 июля — 48,14 грн.; с 1 августа — 63,61 грн/куб.м;
  • Новомосковскводоканал: с 1 июля — 59,17 грн; с 1 августа — 61,06 грн/куб.м;
  • Павлоградское ПУВКГ: с 1 июля — 69,96 грн; с 1 августа — 75,75 грн/куб.м;
  • Тернопольводоканал: с 1 июля — 44,11 грн; с 1 августа — 51,08 грн/куб.м;
  • Черкассыводоканал: с 1 июля — 35,43 грн; с 1 августа — 38,98 грн/куб.м;
  • Черниговводоканал: с 1 июля — 39,01 грн; с 1 августа — 44,73 грн/куб.м;

Жителям Николаевской, Херсонской и Харьковской областей оставят прежний тариф.

Больше о тарифах

Напомним, по данным ПФУ, для получения жилищной субсидии на летний сезон (с 1 мая по 1 сентября) заявления на их назначение необходимо было подавать в течение двух месяцев — до конца июня. Теперь субсидию будут начислять не с начала сезона, а с даты обращения.

Также мы писали, что в Украине хотят ввести единый тариф на электроэнергию для населения с 1 июня 2023 года. Цену, которую будут платить все украинцы, предлагают установить на уровне 2,88 грн/кВт-час.

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