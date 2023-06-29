Субсидії на літо — українців попередили про кінцеві терміни для заяв

Комунальні платіжки та гроші. Фото: google.com

Українці, які бажають отримати допомогу на оплату послуг житлово-комунального господарства на весь неопалювальний сезон, мають поспішити із подачею заяв. Щоб мати право на повну суму, залишилося ще кілька днів.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Так, за даними ПФУ, для отримання житлової субсидії на літній сезон (з 1 травня по 1 вересня) заяви на їх призначення необхідно було подавати уподовж двох місяців — до кінця червня.

Якщо це зробити після 30 червня, то субсидію нарахують не з початку сезону, а з дати звернення.

Як подати заявку на субсидію

Подавати заявки на призначення житлової субсидії можна особисто:

у сервісні центри Пенсійного фонду;

Центри надання адміністративних послуг ;

через уповноважені органи сільських, селищних та міських рад.

Також це можна зробити дистанційно:

через портал державних послуг "Дія";

електронний портал чи мобільний застосунок Пенсійного фонду.

Днями уряд затвердив експериментальний проєкт спрощення процедури звернення громадян за житловою субсидією.

Завдяки новації громадянам не потрібно буде збирати довідки та заповнювати декларації для призначення допомогу на сплату ЖКП. Органи Пенсійного фонду самотужки з офіційних джерел збиратимуть дані та оброблятимуть інформацію, необхідну для призначення виплати.

Які передбачені суми допомоги

Також уряд ухвалив загальний бюджет Пенсійного фонду на 2023 рік, зокрема, на покриття виплати субсидій та пільг на комунальні послуги передбачено 37,9 млрд грн.

В Україні станом на червень налічується 2,2 мільйона домогосподарств, яким надається субсидія.

Під час призначення допомоги на літо — сума, яку надає держава на сплату ЖКП, менша, адже скорочується загальний обсяг споживання комунальних послуг (мінус теплопостачання). У середньому обсяг допомоги, що виділяють на домогосподарство на зимовий сезон, становить 1,5 тис. грн, а на неопалюваний — 350-400 грн.

Більше про комуналку

Нагадаємо, в Україні з 1 липня 2023 року громадянам прийдуть оновлені комунальні платіжки. Тарифи на електроенергію та газ затвердили ще навесні, водночас зараз обговорюють зростання цін на холодну воду.

Також ми писали, що в Україні з 1 липня 2023 року можливий черговий виток підвищення цін. Можуть подорожчати продукти, бензин та дизельне паливо.