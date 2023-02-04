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Данило Гетманцев розповів, навіщо росія нарощує продаж валюти

4 лютого 2023 14:24
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Компенсують падіння доходів — Гетманцев розповів, навіщо рф збільшує продаж валюти
Кремль намагається компенсувати падіння доходів від нафти
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Росія утричі збільшить продажі валюти для покриття дефіциту бюджету. Доходи кремля падають на тлі нових обмежень на експорт.

Про це у своєму Telegram розповів народний депутат зі "Слуги народу" Данило Гетманцев.

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За словами голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, росія ще у грудні 2022 року відчула наслідки західних санкцій. Тоді кремль був змушений продати 28,5 млрд євро, 2,7 млрд фунтів стерлінгів та 121,9 млрд японських єн за 2,4 трильйона рублів, які пішли на фінансування дефіциту федерального бюджету.

А от для закриття січневого дефіциту з 13 січня по 7 лютого центробанк росії запустив кожного робочого дня продаж китайської валюти на 3,2 млрд рублів, загалом сподіваючись вторгувати 54,5 млрд рублів. Однак на цьому дефіцит бюджету рф не закінчився.

У січні росія отримала на 52,1 млрд рублів (орієнтовно 741 млн доларів) менше доходів від продажу нафти і газу. Для закриття цієї "дірки" росії потрібно продати китайської валюти на 79,8 млрд рублів.

"Однак насправді глибина проблеми виявилась значно більшою — адже з 5 лютого росія втрачатиме доходи не тільки від нафти і газу, але й від нафтопродуктів", — написав Гетманцев.

На фоні цього мінфін росії оголосив, що з 7 лютого по 6 березня кожного робочого дня він продаватиме валюту на суму 8,9 млрд рублів (еквівалент 126,6 млн доларів), загалом на 160,2 млрд рублів (або 2,28 млрд доларів).

Нагадаємо, за прогнозами експертів KSE Institute, внаслідок міжнародних санкцій, запроваджених щодо росії через її загарбницьку війну проти України, у 2023 році реальний ВВП країни-агресора скоротиться на 6,1%, а в 2024 році — ще на 2,0%.

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