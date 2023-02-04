Компенсируют падение доходов — Гетманцев рассказал, зачем рф увеличивает продажу валюты

Кремль пытается компенсировать падение доходов от нефти

Россия втрое увеличит продажи валюты для покрытия дефицита бюджета. Доходы кремля падают на фоне новых ограничений на экспорт.

Об этом в своем Telegram рассказал народный депутат со "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

Как кремль закрывает "дыры" в бюджете

По словам главы комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, россия еще в декабре 2022 года ощутила последствия западных санкций. Тогда кремль был вынужден продать 28,5 млрд евро, 2,7 млрд фунтов стерлингов и 121,9 млрд японских иен за 2,4 триллиона рублей, которые пошли на финансирование дефицита федерального бюджета.

А вот для закрытия январского дефицита с 13 января по 7 февраля центробанк россии запустил каждый рабочий день продажу китайской валюты на 3,2 млрд рублей, в целом надеясь выторговать 54,5 млрд рублей. Однако на этом дефицит бюджета россии не закончился.

В январе россия получила на 52,1 млрд рублей (ориентировочно 741 млн долларов) меньше доходов от продаж нефти и газа. Для закрытия этой "дыры" россии нужно продать китайской валюты на 79,8 млрд рублей.

"Однако на самом деле глубина проблемы оказалась значительно большей — ведь с 5 февраля россия будет терять доходы не только от нефти и газа, но и от нефтепродуктов", — написал Гетманцев.

На фоне этого минфин россии объявил, что с 7 февраля по 6 марта каждый рабочий день он будет продавать валюту на сумму 8,9 млрд рублей (эквивалент 126,6 млн долларов), всего на 160,2 млрд рублей (или 2,28 млрд долларов).

Напомним, по прогнозам экспертов KSE Institute, в результате международных санкций, введенных в отношении россии из-за ее захватнической войны против Украины, в 2023 году реальный ВВП страны-агрессора сократится на 6,1%, а в 2024 году — еще на 2,0%.