Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow Даниил Гетманцев рассказал, зачем россия наращивает продажу валюты arrow

Даниил Гетманцев рассказал, зачем россия наращивает продажу валюты

4 февраля 2023 14:24
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Компенсируют падение доходов — Гетманцев рассказал, зачем рф увеличивает продажу валюты
Кремль пытается компенсировать падение доходов от нефти
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Россия втрое увеличит продажи валюты для покрытия дефицита бюджета. Доходы кремля падают на фоне новых ограничений на экспорт.

Об этом в своем Telegram рассказал народный депутат со "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

Читайте также:

Как кремль закрывает "дыры" в бюджете

По словам главы комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, россия еще в декабре 2022 года ощутила последствия западных санкций. Тогда кремль был вынужден продать 28,5 млрд евро, 2,7 млрд фунтов стерлингов и 121,9 млрд японских иен за 2,4 триллиона рублей, которые пошли на финансирование дефицита федерального бюджета.

А вот для закрытия январского дефицита с 13 января по 7 февраля центробанк россии запустил каждый рабочий день продажу китайской валюты на 3,2 млрд рублей, в целом надеясь выторговать 54,5 млрд рублей. Однако на этом дефицит бюджета россии не закончился.

В январе россия получила на 52,1 млрд рублей (ориентировочно 741 млн долларов) меньше доходов от продаж нефти и газа. Для закрытия этой "дыры" россии нужно продать китайской валюты на 79,8 млрд рублей.

"Однако на самом деле глубина проблемы оказалась значительно большей — ведь с 5 февраля россия будет терять доходы не только от нефти и газа, но и от нефтепродуктов", — написал Гетманцев.

На фоне этого минфин россии объявил, что с 7 февраля по 6 марта каждый рабочий день он будет продавать валюту на сумму 8,9 млрд рублей (эквивалент 126,6 млн долларов), всего на 160,2 млрд рублей (или 2,28 млрд долларов).

Напомним, по прогнозам экспертов KSE Institute, в результате международных санкций, введенных в отношении россии из-за ее захватнической войны против Украины, в 2023 году реальный ВВП страны-агрессора сократится на 6,1%, а в 2024 году — еще на 2,0%.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

Новина з відео

14:53 Оккупанты в Мариуполе вывозят завалы домов вместе с телами погибших гражданских

14:50 Порывистый ветер и снег: народный синоптик рассказала про погоду на завтра

14:26 Иранского режиссера Панахи освободили из известной тюрьмы в Тегеране: голодовка помогла

Новина з фото

14:24 Залужный встретился с маленьким художником из Бердянска, который собирает деньги на ВСУ

14:17 Сколько кибератак осуществили россияне против Украины с начала войны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

14:10 Когда появится свет в Одессе: Укрэнерго прокомментировало ситуацию

Новина з відео

14:00 "Ураган" принес золото: украинец выиграл на Кубке мира по фристайлу удивительным прыжком

13:52 "Пряники" закончились: оккупанты блокируют в Запорожской области гуманитарную помощь

13:51 Пропагандисты из Russia Today пожаловались на репрессии в Германии и закрыли там свой телеканал

Новина з відео

13:47 "Чистка паразитов": Дурнев высмеял Тодоренко, собиравшуюся делать клизму, и не только

Новина з відео

14:53 Оккупанты в Мариуполе вывозят завалы домов вместе с телами погибших гражданских

Новина з відео

14:00 "Ураган" принес золото: украинец выиграл на Кубке мира по фристайлу удивительным прыжком

Новина з відео

13:47 "Чистка паразитов": Дурнев высмеял Тодоренко, собиравшуюся делать клизму, и не только

Новина з відео

13:26 Зеленская рассказала, в каких музеях Нидерландов заработали украиноязычные аудиогиды

Новина з відео

12:27 В Чили бушуют лесные пожары: уже пятеро погибших

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

11:53 Обмен военнопленными: домой вернулись 116 защитников Украины

Новина з відео

23:53 У Дорна выйдет трек в соавторстве с россиянином: как оправдался певец

Новина з відео

21:05 Есть понимание, что начать переговоры о членстве Украины в ЕС можно в этом году, — Зеленский

Эксклюзив

18:30 Актуально или нет: как одесситы относятся к дерусификации

Новина з відео

17:14 В Одесской области разоблачили коррупционную схему оформления документов моряков: подробности

Эксклюзив

08:00 Истребители F-16 для Украины: взгляд из Конгресса США

Эксклюзив

19:00 Саммит о вступлении Украины в ЕС прошел под сирены и взлеты российских носителей ракет "Кинжал": все подробности встречи

Эксклюзив

18:00 "Бить, вывозить поездами или не обращать внимания?": интервью с Ириной Фарион о методах борьбы с русскоязычными

17:03 В Харькове обговорили новый генплан города: что планируют изменить

17:01 Танцы Лаврова с бубном: что представляют собой потенциальные союзники россии в Африке

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

15:26 Деньги в диване и нажива на ВСУ: самые громкие коррупционные скандалы, шокировавшие Украину на этой неделе

08:00 Что ждать от гривни в 2023 году

Эксклюзив

17:30 "Ближайшие месяцы будут тяжелыми. Следует приготовиться к большим потерям", — Кузан

Эксклюзив

17:09 Астролог назвала даты, когда ждать ракетных обстрелов в феврале

16:31 Ничего святого: как пропагандисты кремля от бессилия вспоминают бога, а действуют как сатана

Актуальное по теме

None 4 Февраль 14:53

Оккупанты в Мариуполе вывозят завалы домов вместе с телами погибших гражданских

None 4 Февраль 14:49

Порывистый ветер и снег: народный синоптик рассказала про погоду на завтра

None 4 Февраль 14:25

Иранского режиссера Панахи освободили из известной тюрьмы в Тегеране: голодовка помогла

None 4 Февраль 14:22

Залужный встретился с маленьким художником из Бердянска, который собирает деньги на ВСУ

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB