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Danone продає бізнес в Росії — що відомо

19 травня 2024 18:07
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Ірина Шпак
редактор
Компанія Danone продає бізнес в РФ
Завод Danone. Фото: росЗМІ
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Французький виробник харчових продуктів та напоїв Danone оголосив 17 травня про завершення угоди з продажу свого російського бізнесу компанії ТОВ "Вамін Р". Процес передачі бізнесу в Росії Danone розпочав у жовтні 2022 року.

Про це повідомляють росЗМІ.

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У березні Danone повідомила, що отримала всі необхідні дозволи від регулятивних органів для продажу свого бізнесу з виробництва основних молочних та рослинних продуктів у Росії.

Загальні збитки, зазначені у звітності Danone, становлять 1,2 млрд євро (1,3 млрд доларів США).

Процес передачі бізнесу в Росії компанія розпочала у жовтні 2022 року. До цього Danone виключала можливість виходу з російського ринку. Претендентами на купівлю активів компанії у різний час були російські, арабські та китайські компанії.

Що ще варто знати

Нагадаємо, арбітражний суд Санкт-Петербурга наклав арешт на нерухомість, цінні папери та рахунки, що належать Deutsche Bank. Крім того, суд ухвалив конфіскувати активи італійського банку UniCredit.

Ми також писали, що корпорація Microsoft почала відключати російські фірми від своїх хмарних сервісів. В компанії пояснюють такі дії санкціями Євросоюзу проти Росії. 

бізнес
Danone
продаж
Росія

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