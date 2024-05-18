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Microsoft відключив російський бізнес — про що йдеться

18 травня 2024 12:10
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Microsoft відключив російські компанії від деяких типів корпоративного софту — деталі
Логотип Microsoft. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Корпорація Microsoft почала відключати російські фірми від своїх хмарних сервісів. В компанії пояснюють такі дії санкціями Євросоюзу проти Росії. 

Про це пишуть росЗМІ із посиланням на групу компаній Softline.

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Чому Microsoft відключив російський бізнес

Так, російські компанії втратили підписки на Power BI, Visio, Project. 

"З 16 травня Microsoft дійсно почала віялові зупинки підписок у CSP, ми фіксуємо відключення по 5-10 нашим клієнтам", — розповіли в компанії Softline.

Microsoft попередила російські компанії про відключення від певних видів корпоративного програмного забезпечення всередині березня. Компанія пояснила, що з 20 березня 2024 року санкції Євросоюзу забороняють постачання організаціям, зареєстрованим у Росії, деякого софту для управління та проєктування, включаючи хмарні рішення.

У листі, який один з партнерів Microsoft отримав 14 березня, зазначено, що компанія зобов'язана дотримуватися нормативних актів ЄС та торгових законів у всіх юрисдикціях, де здійснює свою діяльність.

"Ми отримали повідомлення від Microsoft, яке інформує про те, що 20 березня хмарні сервіси постачальника перестануть працювати для Росії. Точного переліку немає, але це означатиме відсутність доступу до хмарного адміністрування, проблеми з видачею ліцензій, наприклад PowerBI", — розповіли у компанії Tele2. 

Крім Microsoft, про зупинення доступу до хмарних продуктів на території Росії з 20 березня 2024 року офіційно проінформувала і Amazon.

Що ще треба знати

Нагадаємо, американський технологічний гігант Microsoft попросив своїх співробітників у Китаї розглянути можливість переїзду до інших країн. Такі повідомлення компанія розіслала своїм працівникам на тлі погіршення відносин між Пекіном та Вашингтоном через технології штучного інтелекту та зеленої енергетики.

Ми також писали, що найбільші російські банки, такі як "Альфа-банк", "ВТБ" та "Совкомбанк", відзначили значне погіршення фінансових показників. В окремих випадках чистий прибуток цих банків зменшився в рази.

санкції проти Росії
санкції
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технології
бізнес
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