Компания Danone продает бизнес в РФ

Danone продает бизнес в России — что известно
Французский производитель пищевых продуктов и напитков Danone объявил 17 мая о завершении соглашения о продаже своего российского бизнеса компании ООО "Вамин Р". Процесс передачи бизнеса в России Danone начался в октябре 2022 года.
Об этом сообщают РосСМИ.
В марте Danone сообщила, что получила все необходимые разрешения от регулятивных органов по продаже своего бизнеса по производству основных молочных и растительных продуктов в России.
Общий ущерб, указанный в отчетности Danone, составляет 1,2 млрд евро (1,3 млрд долларов США).
Процесс передачи бизнеса в России компания начала в октябре 2022 года. До этого Danone исключала возможность ухода с российского рынка. Претендентами на покупку активов компании в разное время являлись российские, арабские и китайские компании.
Что еще стоит знать
Напомним, арбитражный суд Санкт-Петербурга наложил арест на недвижимость, ценные бумаги и счета, принадлежащие Deutsche Bank. Кроме того, суд принял конфискацию активов итальянского банка UniCredit.
Мы также писали, что корпорация Microsoft начала отключать российские фирмы от облачных сервисов. В компании объясняют подобные действия санкциями Евросоюза против России.
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