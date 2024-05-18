У Росії арештували активи іноземних банків на майже 700 млн євро — що відомо

Будівля Deutsche Bank у Москві. ФОТО: Reuters

Арбітражний суд Санкт-Петербурга наклав арешт на нерухомість, цінні папери та рахунки, що належать Deutsche Bank. Крім того, суд ухвалив конфіскувати активи італійського банку UniCredit.

Про це повідомляє BILD.

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Детальніше про арешт майна, рахунків та цінних паперів Deutsche Bank

Арбітражний суд Санкт-Петербурга і Ленінградської області арештував майно, рахунки та цінні папери Deutsche Bank та його дочірніх компаній у Росії на суму 238,61 мільйона євро за позовом Русхимальянса. Ця компанія є одним з операторів будівництва комплексу з перероблення та зрідження газу в Усть-Лузі.

Deutsche Bank був одним із поручителів за контрактом Русхимальянса, турецької Renaissance Heavy Industries та зареєстрованої в Ірландії компанії Linde на будівництво заводу в Усть-Лузі. Через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Linde ухвалила рішення призупинити свою діяльність у Росії. Після цього компанія повідомила Русхимальянс про припинення робіт у зв'язку з європейськими санкціями, що забороняють постачання товарів подвійного призначення до РФ.

Що відомо про арешт активів UniCredit Bank

Арбітражний суд також наклав арешт на майно, рахунки та цінні папери АТ "ЮніКредит Банк" і UniCredit Bank AG загальною вартістю 462,67 мільйона євро. Це рішення теж було ухвалено за позовом російської компанії Русхимальянс.

У серпні 2023 року Русхимальянс подав позов проти UniCredit Bank, вимагаючи стягнення 443,76 мільйона євро заборгованості за банківськими гарантіями та 4,46 мільйона євро неустойки, яка продовжує нараховуватись до погашення боргу.

UniCredit Bank був одним із банків-поручителів за контрактом з німецькою компанією Linde на будівництво газопереробного комплексу в Усть-Лузі. Договір було розірвано через санкції, запроваджені Євросоюзом у відповідь на військове вторгнення Росії в Україну. Після цього Русхимальянс подав позови проти Linde, а також Deutsche Bank і Commerzbank. У грудні 2022 року арбітражний суд у Санкт-Петербурзі заарештував активи Linde в Росії на суму 35 мільярдів рублів.

Financial Times повідомляє, що в Італії планується нарада на понеділок, 20 травня, для обговорення конфіскації активів дочірньої компанії UniCredit у Росії.

Ця конфіскація є однією з найбільших акцій проти західного банку з часу вторгнення Росії в Україну. Вона сталася після того, як Європейський центральний банк закликав кредиторів єврозони прискорити вихід з Росії. Заморожена сума дорівнює 4,5% активів UniCredit у Росії. Заморожені активи включають частки дочірніх компаній UniCredit у Росії, а також акції та кошти, якими вона володіла.

Що ще треба знати

Нагадаємо, корпорація Microsoft почала відключати російські фірми від своїх хмарних сервісів. В компанії пояснюють такі дії санкціями Євросоюзу проти Росії.

Ми також писали, що два роки після повномасштабного вторгнення Росії до України великі європейські банки продовжують успішно керувати своїми підрозділами в країні, незважаючи на публічні зобов'язання щодо їхнього закриття. Протягом цього часу їхні прибутки майже втричі зросли.