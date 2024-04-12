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Де найбільше і як карають корупціонерів в Україні — дані Opendatabot

12 квітня 2024 11:35
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Корупція в Україні — де найбільше і як карають порушників
Американська валюта в руках. Фото: Pixabay
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Минулого року Реєстр корупціонерів поповнився 2,4 тис. особами. Показник фактично утричі менший, ніж було до війни, у 2021 році.

Відповідні дані наводять аналітики порталу Opendatabot.

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Як карають українських корупціонерів

Згідно з цими даними, за час повномасштабної війни змінилися головні причини, через які порушників заносять до списку. У 2021 році лідирували порушення стосовно декларацій (76%), однак влада у 2022-му зробила необов'язковими перевірки та подання декларацій.

Завдяки чому порушників цієї сфери різко поменшало у 2022 та 2023 роках. Натомість у реєстр почали вносити більше хабарників: за пропозицію — 38,2%, за обіцянку — 53,1%.

 

корупція
Джерело: Опендатабот

При цьому покарання доволі лояльні в Україні до корупціонерів, адже найчастіше їм достатньо заплатити штраф. Таких вироків — 92% від загального числа. Тоді як частка тих, кого позбавили волі та призначили громадські роботи чи іспитовий термін — лише 5-8%.

Де виносять найбільше вироків за корупцію

Як зазначають аналітики, найбільше корупціонерів виявляють у таких областях:

  • Львівська;
  • Київська;
  • Дніпропетровська.

Упродовж останніх трьох років лідером за винесеними вироками стала Львівщина. Кількість записів у реєстрі з початку війни знизилася. У 2021 році було 537, а торік — 192.

 

корупція
Джерело: Опендатабот

"На жаль, Реєстр корупціонерів досі не є індикатором боротьби із корупцією в Украіні. Як і не може вибіркове покарання бути вирішенням проблеми корупції, замість відбудови прозорих систем. Довічні ув’язнення "за корупцію" відображають якість даних реєстру та якість роботи НАЗК", — заявили в Опендатабот.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні є шість антикорупційних державних органів. Найдорожче державі обходиться утримання Державного бюро розслідувань — понад 2,4 мільярда на поточний рік. Далі в рейтингу "дороговизни" йде Національне антикорупційне бюро України з об’ємом фінансування майже 1,3 млрд грн.

Також Новини.LIVE докладно писали, скільки грошей втрачають Україна та ЗСУ через корупцію. Зокрема, Міноборони втрапило у скандал із завищеними цінами при закупівлі продуктів для Збройних сил України.

суд
корупція
хабар
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гроші

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