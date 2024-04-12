Коррупция в Украине — где больше всего и как наказывают нарушителей

Американская валюта в руках. Фото: Pixabay

В прошлом году Реестр коррупционеров пополнился 2,4 тыс. человек. Показатель фактически втрое меньше, чем было до войны, в 2021 году.

Соответствующие данные приводят аналитики портала Opendatabot.

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Согласно этим данным, за время полномасштабной войны изменились главные причины, по которым нарушителей заносят в список. В 2021 году лидировали нарушения в отношении деклараций (76%), однако власти в 2022-м сделали необязательными проверки и представление деклараций.

Благодаря чему нарушителей этой сферы резко уменьшилось в 2022 и 2023 годах. В реестр начали вносить больше взяточников: за предложение — 38,2%, за обещание — 53,1%.

Источник: Опендатабот

При этом наказания достаточно лояльны в Украине к коррупционерам, ведь чаще всего им достаточно заплатить штраф. Таких приговоров — 92% от общего числа. Тогда как доля тех, кого лишили свободы и назначили общественные работы или испытательный срок — всего 5-8%.

Где выносят больше всего приговоров за коррупцию

Как отмечают аналитики, больше всего коррупционеров выявляют в следующих областях:

Львовская;

Киевская;

Днепропетровская.

За последние три года лидером по вынесенным приговорам стала Львовщина. Количество записей в реестре с начала войны снизилось. В 2021 году было 537, а в прошлом году — 192.

Источник: Опендатабот

"К сожалению, Реестр коррупционеров до сих пор не является индикатором борьбы с коррупцией в Украине. Как и не может выборочное наказание быть решением проблемы коррупции, вместо восстановления прозрачных систем. Пожизненные заключения "за коррупцию" отражают качество данных реестра и качество работы НАПК", — заявили в Опендатаботе.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине есть шесть антикоррупционных государственных органов. Дороже всего государству обходится содержание Государственного бюро расследований — более 2,4 миллиарда на текущий год. Далее в рейтинге дороговизны идет Национальное антикоррупционное бюро Украины с объемом финансирования почти 1,3 млрд грн.

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