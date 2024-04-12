Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Где больше всего и как наказывают коррупционеров в Украине — данные Opendatabot arrow

Где больше всего и как наказывают коррупционеров в Украине — данные Opendatabot

12 апреля 2024 11:35
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Коррупция в Украине — где больше всего и как наказывают нарушителей
Американская валюта в руках. Фото: Pixabay
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В прошлом году Реестр коррупционеров пополнился 2,4 тыс. человек. Показатель фактически втрое меньше, чем было до войны, в 2021 году.

Соответствующие данные приводят аналитики портала Opendatabot.

Читайте также:

Как наказывают украинских коррупционеров

Согласно этим данным, за время полномасштабной войны изменились главные причины, по которым нарушителей заносят в список. В 2021 году лидировали нарушения в отношении деклараций (76%), однако власти в 2022-м сделали необязательными проверки и представление деклараций.

Благодаря чему нарушителей этой сферы резко уменьшилось в 2022 и 2023 годах. В реестр начали вносить больше взяточников: за предложение — 38,2%, за обещание — 53,1%.

 

коррупция
Источник: Опендатабот

При этом наказания достаточно лояльны в Украине к коррупционерам, ведь чаще всего им достаточно заплатить штраф. Таких приговоров — 92% от общего числа. Тогда как доля тех, кого лишили свободы и назначили общественные работы или испытательный срок — всего 5-8%.

Где выносят больше всего приговоров за коррупцию

Как отмечают аналитики, больше всего коррупционеров выявляют в следующих областях:

  • Львовская;
  • Киевская;
  • Днепропетровская.

За последние три года лидером по вынесенным приговорам стала Львовщина. Количество записей в реестре с начала войны снизилось. В 2021 году было 537, а в прошлом году — 192.

 

коррупция
Источник: Опендатабот

"К сожалению, Реестр коррупционеров до сих пор не является индикатором борьбы с коррупцией в Украине. Как и не может выборочное наказание быть решением проблемы коррупции, вместо восстановления прозрачных систем. Пожизненные заключения "за коррупцию" отражают качество данных реестра и качество работы НАПК", — заявили в Опендатаботе.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине есть шесть антикоррупционных государственных органов. Дороже всего государству обходится содержание Государственного бюро расследований — более 2,4 миллиарда на текущий год. Далее в рейтинге дороговизны идет Национальное антикоррупционное бюро Украины с объемом финансирования почти 1,3 млрд грн.

Также Новини.LIVE подробно писали, сколько денег теряют Украина и ВСУ из-за коррупции. В частности, Минобороны попало в скандал с завышенными ценами при закупке продуктов для Вооруженных сил Украины.

суд
коррупция
взятка
наказание
деньги

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб