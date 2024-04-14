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Де найбільші та найнижчі пенсії в Україні — свіжі дані від ПФУ

14 квітня 2024 12:50
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Ірина Шпак
редактор
Найбільші та найменші пенсії в Україні — які виплати отримують пенсіонери станом на квітень
Гроші в руці. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середню пенсію станом на 1 квітня 2024 року. В Україні загалом налічується 10,2 мільйони пенсіонерів, а середня виплата становить 5 743 гривні.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

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У якийх регіонах платять найвищі пенсії

Серед регіонів України найвищі пенсії виплачуються у Києві — 7 848 гривень. На другому місці за розміром пенсії знаходиться Рівненська область (7 205 гривень), за нею йдуть Донецька (7 017 гривень), Луганська (6 525 гривень) та Дніпропетровська області (6 333 гривень).

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Джерело: скриншот

У яких областях найменші пенсії

Найнижчі пенсії виплачують у наступних областях:

  • Тернопільська — 4 400 гривень; 
  • Чернівецька — 4 598 гривень;
  • Закарпатська — 4 616 гривень.
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Джерело: скриншот

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні навесні 2024 року влада підвищила пенсії для багатьох українців. Зокрема, в однієї з категорій громадян виплати зросли до 14,308 тис. грн.

Ми також писали, що станом на 1 квітня 2024 року пенсії у розмірі понад 10 тисяч гривень отримували 1 224 710 українців. Це становить 12,1% від загальної кількості пенсіонерів (10 154 705 осіб).

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ПФУ
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пенсіонери

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