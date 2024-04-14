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Пенсії понад 10 тис. грн — скільки українців їх отримують

14 квітня 2024 11:24
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Ірина Шпак
редактор
Скільки пенсіонерів в Україні отримують понад 10 тис. грн — дані ПФУ
Жінка біля банку. Фото: Новини.LIVE, Олег Переверзев
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Станом на 1 квітня 2024 року пенсії у розмірі понад 10 тисяч гривень отримували 1 224 710 українців. Це складає 12,1% від загальної кількості пенсіонерів (10 154 705 осіб).

Про це йдеться на порталі Пенсійного фонду України.

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За даними Пенсійного фонду, більше половини українців одержують пенсії до 5 тисяч гривень.

Розмір пенсій розподіляється наступним чином:

  • до 3000 гривень — 26,8%, 2 725 285 осіб, середня пенсія — 2 761,58 гривень;
  • від 3001 до 4000 гривень — 17,3%, 1 754 068 осіб, середня пенсія — 3 548,08 гривень;
  • від 4001 до 5000 гривень — 18,6%, 1 889 222 особи, середня пенсія — 4 415,87 гривень;
  • від 5001 до 10000 гривень — 25,2%, 2 561 420 осіб, середня пенсія — 6 843,67 гривень;
  • понад 10 000 гривень — 12,1%, 1 224 71 особа, середня пенсія — 15 268,49 гривень.
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Джерело: скриншот

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні навесні 2024 року влада підвищила пенсії для багатьох українців. Зокрема, в однієї з категорій громадян виплати зросли до 14,308 тис. грн.

Ми також повідомляли, що українським пенсіонерам передбачена додаткова надбавка до пенсії у розмірі 20%. У зв'язку з повномасштабною війною багато громадян перемістилися на захід країни, зокрема, у гірську місцевість. Саме за проживання на такій території і передбачені доплати.

виплати
пенсії
ПФУ
гроші
пенсіонери

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