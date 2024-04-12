Пенсії після перерахунку — хто з громадян отримав 14 тис. грн

Гроші в руках. Фото: РБК-Україна

В Україні навесні 2024 року влада підвищила пенсії для багатьох українців. Зокрема, в однієї з категорій громадян виплати зросли до 14,308 тис. грн.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Так, на початку весни зросли пенсійні виплати у ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Цій категорії громадян, яка отримує пенсію відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", встановили нові мінімальні розміри виплат.

Перерахунок пенсії проводять, виходячи із середньої заробітної плати (доходу) в країні, з якої сплачені страхові внески та яку враховують для обчислення пенсії, за рік, що йде перед перерахунком.

У 2023 році відповідний перерахунок провели, виходячи із середньої зарплати за 2022 рік. Тоді сума становила 13,376 тис. грн.

Нові суми пенсій призначили без додаткових звернень українців, за матеріалами їхніх пенсійних справ.

Перерахували виплати для громадян, які мають інвалідність з-поміж учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, збільшивши розміри пенсійної виплати. А саме:

для першої групи — 14,308 тис. грн (14,308 грн х 100%);

для другої групи — 11,446 тис. грн (14,308 грн х 80%);

для третьої групи — 8,585 тис. грн (14,308 грн х 60%).

Як зауважують у ПФУ, якщо щомісячні розміри пенсії цієї категорії громадян з інвалідністю (враховуючи різноманітні надбавки, підвищення, додаткові пенсії, цільову грошову допомогу, суми індексації та інші доплати та компенсації до пенсій, установлені законодавством, окрім пенсій за особливі заслуги перед країною) не досягають вищевказаних розмірів, то в такому разі виплачують щомісячну державну адресну допомогу до пенсії в сумі, якої не вистачає до вказаного розміру.

Результати перерахунку пенсій кожен громадянин може побачити в особистому кабінеті на порталі е-послуг Пенсійного фонду.

Загальне підвищення пенсій навесні

В рамках індексації на початку весни пенсії у середньому підвищили на 8% для близько 10 млн громадян (на 397 грн). У підсумку розмір середньої пенсії в країні зріс до 5,792 тис. грн.

Максимально підвищення становило 1,5 тис. грн, мінімально — 100 грн.

У квітні підвищили пенсії громадянам старше 65 років, які мають повний страховий стаж. Розмір пенсійної виплати дорівнює 40% від мінімальної зарплати. Пенсія зросла з 2,84 тис. грн до 3,2 тис. грн.

Також автоматичного перерахували пенсії для 654 тис. працюючих пенсіонерів (з урахуванням їхнього нового стажу).

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські пенсіонери, які залишились на тимчасово окупованих територіях, мають змогу отримувати як російську, так і українську пенсії. І саме це робить їх вразливими до толерування окупантів.

Також у ПФУ розповіли, що українські колишні військовослужбовці мають право на вікові доплати до пенсій. Такі надбавки для українців призначають, незалежно від того, за якими законами вийшли на заслужений відпочинок.