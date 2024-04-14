Самые большие и самые маленькие пенсии в Украине — какие выплаты получают пенсионеры по состоянию на апрель

Деньги в руке. Фото: Новини.LIVE

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о средней пенсии на 1 апреля 2024 года. В Украине насчитывается 10,2 миллиона пенсионеров, а средняя выплата составляет 5 743 гривны.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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В каких регионах платят самые высокие пенсии

Среди регионов Украины самые высокие пенсии выплачиваются в Киеве — 7 848 гривен. На втором месте по размеру пенсии находится Ровенская область (7 205 гривен), за ней следуют Донецкая (7 017 гривен), Луганская (6 525 гривен) и Днепропетровская области (6 333 гривен).

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В каких областях наименьшие пенсии

Самые низкие пенсии выплачиваются в следующих областях:

Тернопольская — 4 400 гривен;

Черновицкая — 4 598 гривен;

Закарпатская — 4 616 гривен.

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Что еще нужно знать

Напомним, в Украине весной 2024 года власти повысили пенсии для многих украинцев. В частности, у одной из категорий граждан выплаты выросли до 14,308 тыс. грн.

Мы также писали, что на 1 апреля 2024 года пенсии в размере более 10 тысяч гривен получали 1 224 710 украинцев. Это составляет 12,1% от общего количества пенсионеров (10 154 705 человек).