Скільки коштує проїзд у громадському транспорті у Києві, Одесі, Львові та Дніпрі

Де в Україні найдешевший громадський транспорт — порівняння міст
Ціни на проїзд в Україні наразі є досить демократичними, але можуть відрізнятися у різних містах країни. І хоча ця різниця часто складає всього кілька гривень, в одних містах подорожувати громадським транспортом все одно дешевше ніж в інших.
На скільки в Україні різняться тарифи на проїзд у громадському транспорті розповіли Novyny.pro.
Вартість проїзду у Києві
Сьогодні пасажири в Києві сплачують 8 гривень за одну поїздку у:
- автобусах;
- тролейбусах;
- трамваях;
- метрополітені.
Вартість проїзду у маршрутних таксі зазвичай у столиці варіюється від 10 до 15 гривень залежно від довжини маршруту. Проїзд міською електричкою коштує 15 гривень.
При використанні електронного проїзного для всіх видів громадського транспорту крім маршруток тарифи такі:
- 1-9 поїздок — 8 гривень;
- 10-19 поїздок — 7,70 гривень;
- 20-29 поїздок — 7,40 гривень;
- 30-39 поїздок — 7,10 гривень;
- 40-49 поїздок — 6,80 гривень;
- 50 та більше поїздок — 6,50 гривень.
Максимальна кількість поїздок, доступна для придбання електронним квитком, становить 100.
Вартість проїзду в Одесі
Проїзд для мешканців Одеси у трамваї та тролейбусі коштуватиме 8 гривень при оплаті готівкою та 7 гривень за безготівкових розрахунків.
Проїзд у маршрутних таксі коштує 15 гривень.
Щомісячний проїзний квиток дає необмежену кількість поїздок протягом його терміну дії та має різну вартість для різних категорій населення.
Для учнів денних класів загальноосвітніх шкіл:
- трамвай — 60 гривень;
- тролейбус — 60 гривень;
- трамвай-тролейбус — 80 грн.
Для студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів денної форми навчання:
- трамвай — 120 гривень;
- тролейбус — 120 гривень;
- трамвай-тролейбус — 170 грн.
Для решти категорій населення:
- трамвай — 240 гривень;
- тролейбус — 240 гривень;
- трамвай-тролейбус — 350 гривень.
Вартість проїзду у Львові
З 11 грудня 2023 року у місті Львові відбулися зміни у тарифах на проїзд у громадському транспорті. Відповідно до нових правил:
- при оплаті транспортною карткою ЛеоКарт вартість проїзду становить 13 гривень.
- при сплаті банківською карткою або за допомогою пристрою з технологією NFC вартість проїзду дорівнює 15 гривень.
- при оплаті готівкою ціна проїзду складає 20 гривень.
Ці тарифи застосовуються до проїзду електротранспортом, зокрема, в трамваях і тролейбусах. Проїзд маршрутних таксі варіюється від 15 до 18 гривень залежно від маршруту.
Також слід зазначити, що з 1 червня 2024 року вартість проїзду при оплаті готівкою у Львові буде збільшено до 25 гривень.
Вартість місячних абонементів така:
- для підприємств, установ та організацій Львівського міського територіального товариства — 500 гривень.
- загальний місячний абонемент коштує 430 гривень (електронний — 420 гривень).
- студентський абонемент — 215 гривень (електронний — 210 гривень).
Вартість проїзду у Дніпрі
Для мешканців Дніпра діють такі тарифи на проїзд:
- трамвай — 8 гривень. Для учнів середніх навчальних закладів — 4 гривні;
- проїзд на тролейбусі — 8 гривень;
- метро — 8 гривень. Пільгова ставка у 4 гривні для школярів.
- маршрутки — 15 гривень.
Вартість місячних проїзних квитків:
- для трамвая — 340 гривень, а для школярів та студентів — 170 гривень.
- для тролейбуса — 340 гривень, відповідно для школярів та студентів — 170 гривень.
- абонемент на трамвай та тролейбус загального користування коштує 500 гривень, а для школярів та студентів — 250 гривень.
Нагадаємо, в Україні у деяких невеликих містах подорожчає послуга з водопостачання з 1 травня 2024 року. Водночас для великих міст Нацкомісії з державного регулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) раніше заборонили підвищувати тарифи на водопостачання та водовідведення.
Також повідомлялося, що газопостачальники оприлюднили тарифи, за якими українці платитимуть за спожитий ресурс у травні за квітень цього року. Після чого завершиться дія річних тарифів і ціни можуть переглянути.
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