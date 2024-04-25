Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Де в Україні найдешевший громадський транспорт — порівняння міст arrow

Де в Україні найдешевший громадський транспорт — порівняння міст

25 квітня 2024 13:25
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Скільки коштує проїзд у громадському транспорті у Києві, Одесі, Львові та Дніпрі
Де в Україні найдешевший громадський транспорт. Ілюстрація: Новини.LIVE
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Ціни на проїзд в Україні наразі є досить демократичними, але можуть відрізнятися у різних містах країни. І хоча ця різниця часто складає всього кілька гривень, в одних містах подорожувати громадським транспортом все одно дешевше ніж в інших.

На скільки в Україні різняться тарифи на проїзд у громадському транспорті розповіли Novyny.pro.

Читайте також:
Скільки коштує проїзд у громадському транспорті у Києві, Одесі, Львові та Дніпрі
Порівняння цін на проїзд у громадському транспорті у містах України. Інфографіка: Новини.LIVE

Вартість проїзду у Києві

Сьогодні пасажири в Києві сплачують 8 гривень за одну поїздку у:

  • автобусах;
  • тролейбусах;
  • трамваях;
  • метрополітені.

Вартість проїзду у маршрутних таксі зазвичай у столиці варіюється від 10 до 15 гривень залежно від довжини маршруту. Проїзд міською електричкою коштує 15 гривень.

При використанні електронного проїзного для всіх видів громадського транспорту крім маршруток тарифи такі:

  • 1-9 поїздок — 8 гривень;
  • 10-19 поїздок — 7,70 гривень;
  • 20-29 поїздок — 7,40 гривень;
  • 30-39 поїздок — 7,10 гривень;
  • 40-49 поїздок — 6,80 гривень;
  • 50 та більше поїздок — 6,50 гривень.

Максимальна кількість поїздок, доступна для придбання електронним квитком, становить 100.

Вартість проїзду в Одесі

Проїзд для мешканців Одеси у трамваї та тролейбусі коштуватиме 8 гривень при оплаті готівкою та 7 гривень за безготівкових розрахунків.

Проїзд у маршрутних таксі коштує 15 гривень.

Щомісячний проїзний квиток дає необмежену кількість поїздок протягом його терміну дії та має різну вартість для різних категорій населення.

Для учнів денних класів загальноосвітніх шкіл:

  • трамвай — 60 гривень;
  • тролейбус — 60 гривень;
  • трамвай-тролейбус — 80 грн.

Для студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів денної форми навчання:

  • трамвай — 120 гривень;
  • тролейбус — 120 гривень;
  • трамвай-тролейбус — 170 грн.

Для решти категорій населення:

  • трамвай — 240 гривень;
  • тролейбус — 240 гривень;
  • трамвай-тролейбус — 350 гривень.

Вартість проїзду у Львові

З 11 грудня 2023 року у місті Львові відбулися зміни у тарифах на проїзд у громадському транспорті. Відповідно до нових правил:

  • при оплаті транспортною карткою ЛеоКарт вартість проїзду становить 13 гривень.
  • при сплаті банківською карткою або за допомогою пристрою з технологією NFC вартість проїзду дорівнює 15 гривень.
  • при оплаті готівкою ціна проїзду складає 20 гривень.

Ці тарифи застосовуються до проїзду електротранспортом, зокрема, в трамваях і тролейбусах. Проїзд маршрутних таксі варіюється від 15 до 18 гривень залежно від маршруту.

Також слід зазначити, що з 1 червня 2024 року вартість проїзду при оплаті готівкою у Львові буде збільшено до 25 гривень.

Вартість місячних абонементів така:

  • для підприємств, установ та організацій Львівського міського територіального товариства — 500 гривень.
  • загальний місячний абонемент коштує 430 гривень (електронний — 420 гривень).
  • студентський абонемент — 215 гривень (електронний — 210 гривень).

Вартість проїзду у Дніпрі

Для мешканців Дніпра діють такі тарифи на проїзд:

  • трамвай — 8 гривень. Для учнів середніх навчальних закладів — 4 гривні;
  • проїзд на тролейбусі — 8 гривень;
  • метро — 8 гривень. Пільгова ставка у 4 гривні для школярів.
  • маршрутки — 15 гривень.

Вартість місячних проїзних квитків:

  • для трамвая — 340 гривень, а для школярів та студентів — 170 гривень.
  • для тролейбуса — 340 гривень, відповідно для школярів та студентів — 170 гривень.
  • абонемент на трамвай та тролейбус загального користування коштує 500 гривень, а для школярів та студентів — 250 гривень.

Нагадаємо, в Україні у деяких невеликих містах подорожчає послуга з водопостачання з 1 травня 2024 року. Водночас для великих міст Нацкомісії з державного регулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) раніше заборонили підвищувати тарифи на водопостачання та водовідведення.

Також повідомлялося, що газопостачальники оприлюднили тарифи, за якими українці платитимуть за спожитий ресурс у травні за квітень цього року. Після чого завершиться дія річних тарифів і ціни можуть переглянути.

Київ
Одеса
Львів
транспорт
Дніпро
маршрутки
ціни в Україні
автобуси
проїзд

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри