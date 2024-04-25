Скільки коштує проїзд у громадському транспорті у Києві, Одесі, Львові та Дніпрі

Де в Україні найдешевший громадський транспорт. Ілюстрація: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Ціни на проїзд в Україні наразі є досить демократичними, але можуть відрізнятися у різних містах країни. І хоча ця різниця часто складає всього кілька гривень, в одних містах подорожувати громадським транспортом все одно дешевше ніж в інших.

На скільки в Україні різняться тарифи на проїзд у громадському транспорті розповіли Novyny.pro.

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Порівняння цін на проїзд у громадському транспорті у містах України. Інфографіка: Новини.LIVE

Вартість проїзду у Києві

Сьогодні пасажири в Києві сплачують 8 гривень за одну поїздку у:

автобусах;

тролейбусах;

трамваях;

метрополітені.

Вартість проїзду у маршрутних таксі зазвичай у столиці варіюється від 10 до 15 гривень залежно від довжини маршруту. Проїзд міською електричкою коштує 15 гривень.

При використанні електронного проїзного для всіх видів громадського транспорту крім маршруток тарифи такі:

1-9 поїздок — 8 гривень;

10-19 поїздок — 7,70 гривень;

20-29 поїздок — 7,40 гривень;

30-39 поїздок — 7,10 гривень;

40-49 поїздок — 6,80 гривень;

50 та більше поїздок — 6,50 гривень.

Максимальна кількість поїздок, доступна для придбання електронним квитком, становить 100.

Вартість проїзду в Одесі

Проїзд для мешканців Одеси у трамваї та тролейбусі коштуватиме 8 гривень при оплаті готівкою та 7 гривень за безготівкових розрахунків.

Проїзд у маршрутних таксі коштує 15 гривень.

Щомісячний проїзний квиток дає необмежену кількість поїздок протягом його терміну дії та має різну вартість для різних категорій населення.

Для учнів денних класів загальноосвітніх шкіл:

трамвай — 60 гривень;

тролейбус — 60 гривень;

трамвай-тролейбус — 80 грн.

Для студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів денної форми навчання:

трамвай — 120 гривень;

тролейбус — 120 гривень;

трамвай-тролейбус — 170 грн.

Для решти категорій населення:

трамвай — 240 гривень;

тролейбус — 240 гривень;

трамвай-тролейбус — 350 гривень.

Вартість проїзду у Львові

З 11 грудня 2023 року у місті Львові відбулися зміни у тарифах на проїзд у громадському транспорті. Відповідно до нових правил:

при оплаті транспортною карткою ЛеоКарт вартість проїзду становить 13 гривень.

при сплаті банківською карткою або за допомогою пристрою з технологією NFC вартість проїзду дорівнює 15 гривень.

при оплаті готівкою ціна проїзду складає 20 гривень.

Ці тарифи застосовуються до проїзду електротранспортом, зокрема, в трамваях і тролейбусах. Проїзд маршрутних таксі варіюється від 15 до 18 гривень залежно від маршруту.

Також слід зазначити, що з 1 червня 2024 року вартість проїзду при оплаті готівкою у Львові буде збільшено до 25 гривень.

Вартість місячних абонементів така:

для підприємств, установ та організацій Львівського міського територіального товариства — 500 гривень.

загальний місячний абонемент коштує 430 гривень (електронний — 420 гривень).

студентський абонемент — 215 гривень (електронний — 210 гривень).

Вартість проїзду у Дніпрі

Для мешканців Дніпра діють такі тарифи на проїзд:

трамвай — 8 гривень. Для учнів середніх навчальних закладів — 4 гривні;

проїзд на тролейбусі — 8 гривень;

метро — 8 гривень. Пільгова ставка у 4 гривні для школярів.

маршрутки — 15 гривень.

Вартість місячних проїзних квитків:

для трамвая — 340 гривень, а для школярів та студентів — 170 гривень.

для тролейбуса — 340 гривень, відповідно для школярів та студентів — 170 гривень.

абонемент на трамвай та тролейбус загального користування коштує 500 гривень, а для школярів та студентів — 250 гривень.

Нагадаємо, в Україні у деяких невеликих містах подорожчає послуга з водопостачання з 1 травня 2024 року. Водночас для великих міст Нацкомісії з державного регулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) раніше заборонили підвищувати тарифи на водопостачання та водовідведення.

Також повідомлялося, що газопостачальники оприлюднили тарифи, за якими українці платитимуть за спожитий ресурс у травні за квітень цього року. Після чого завершиться дія річних тарифів і ціни можуть переглянути.