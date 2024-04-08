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Тарифи на газ — скільки мають заплатити українці в травні

8 квітня 2024 22:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Ціни на газ — які будуть тарифи від постачальників у травні
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Українські постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів і ціни можуть переглянути.

Про це йдеться на порталі "Газправда".

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В країні 98% споживачів обслуговує ГК "Нафтогаз" і лише 2% ринку припадає на 11 постачальників. Клієнти Нафтогаз заплатять у травні за квітень за природний газ 7,96 грн за куб. м. Решта компаній пропонують незмінні ціни на останній місяць річного тарифу.

Відповідно до інфографіки, де вказані ціни від усіх постачальників на квітень, п'ять із них пропонують вартість, що перевищує 8 грн за кб. м., а сім — нижче. Мінімально блакитне паливо продає ТОВ "Еру Людям" — 7,70 гривні, а максимально "Світлогаз" — 9,99 гривні.

 

газ
Джерело: Газправда

У травні дія річних тарифів має завершитися, а відтак — можливе підвищення вартості палива.

Які будуть ціни на газ

Як відомо, в Україні запроваджено мораторій на зростання цін для деяких комунальних послуг, зокрема, на газопостачання. Тариф не повинен змінюватися протягом воєнного стану та шести місяців після його завершення, проте, голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов завив, що подорожчання блакитного палива неминуче і є "питанням часу".

Він зауважив, що для стабільної ситуації на ринку краще, щоб послуги зросли в ціні раніше, ніж пізніше. При цьому слід враховувати "повномасштабну війну та необхідність захисту вразливих споживачів".

"Реформа та впровадження ринку енергії в Україні неминуча, це відбудеться рано чи пізно", — повідомив він.

За його словами, на лібералізації вартості газу та електроенергії наполягають міжнародні партнери, проте терміни впровадження реформ будуть залежати від уряду та ситуації в країні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міненерго стверджують, що в уряді не розглядають рішення щодо підвищення тарифів на електроенергію. Проте, оскільки Росія не припиняє руйнувати об'єкти енергосистеми, питання про перегляд цін може підійматись.

Також ми писали, що з квітня 2024 року можуть підвищитись деякі тарифи на житлово-комунальні послуги. Йдеться про зростання цін на воду для побутових споживачів.

тарифи
ціни на газ
комунальні послуги
Нафтогаз
ЖКГ
газ

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