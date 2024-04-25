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Где в Украине самый дешевый общественный транспорт — сравнение городов

25 апреля 2024 13:25
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Сколько стоит проезд в общественном транспорте в Киеве, Одессе, Львове и Днепре
Где в Украине самый дешевый общественный транспорт. Иллюстрация: Новини.LIVE
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Цены на проезд в Украине пока достаточно демократичны, но могут отличаться в разных городах страны. И хотя эта разница часто составляет всего несколько гривен, в одних городах путешествовать общественным транспортом все равно дешевле чем в других.

На сколько в Украине отличаются тарифы на проезд в общественном транспорте рассказали Novyny.pro.

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Сколько стоит проезд в общественном транспорте в Киеве, Одессе, Львове и Днепре
Сравнение цен на проезд в общественном транспорте по городам Украины. Инфографика: Новини.LIVE

Стоимость проезда в Киеве

Сегодня пассажиры в Киеве платят 8 гривен за одну поездку в:

  • автобусах;
  • троллейбусах;
  • трамваях;
  • метрополитене.

Стоимость проезда в маршрутных такси обычно в столице варьируется от 10 до 15 гривен в зависимости от длины маршрута. Проезд городской электричкой стоит 15 гривен.

При использовании электронного проездного для всех видов общественного транспорта кроме маршруток тарифы следующие:

  • 1-9 поездок — 8 гривен;
  • 10-19 поездок — 7,70 гривны;
  • 20-29 поездок — 7,40 гривны;
  • 30-39 поездок — 7,10 гривны;
  • 40-49 поездок — 6,80 гривны;
  • 50 и более поездок — 6,50 гривны.

Максимальное количество поездок, доступных для приобретения электронным билетом, составляет 100.

Стоимость проезда в Одессе

Проезд для жителей Одессы обойдется в 8 гривен при оплате наличными и 7 гривен при безналичных расчетах в трамвае и троллейбусе.

Проезд в маршрутных такси стоит 15 гривен.

Ежемесячный проездной билет дает неограниченное количество поездок в течение его срока действия и имеет разную стоимость для разных категорий населения.

Для учащихся дневных классов общеобразовательных школ:

  • трамвай — 60 гривен;
  • троллейбус — 60 гривен;
  • трамвай-троллейбус — 80 грн.

Для студентов высших учебных заведений І-ІV уровней аккредитации и учащихся профессионально-технических учебных заведений дневной формы обучения:

  • трамвай — 120 гривен;
  • троллейбус — 120 гривен;
  • трамвай-троллейбус — 170 грн.

Для остальных категорий населения:

  • трамвай — 240 гривен;
  • троллейбус — 240 гривен;
  • трамвай-троллейбус — 350 гривен.

Стоимость проезда во Львове

С 11 декабря 2023 года во Львове произошли изменения в тарифах на проезд в общественном транспорте. Согласно новым правилам:

  • при оплате транспортной картой ЛеоКарт стоимость проезда составляет 13 гривен.
  • при оплате банковской картой или с помощью устройства с технологией NFC стоимость проезда равна 15 гривен.
  • при оплате наличными цена проезда составляет 20 гривен.

Эти тарифы применяются к проезду электротранспортом, в частности, в трамваях и троллейбусах. Проезд маршрутных такси варьируется от 15 до 18 гривен в зависимости от маршрута.

Также следует отметить, что с 1 июня 2024 стоимость проезда при оплате наличными во Львове будет увеличена до 25 гривен.

Стоимость месячных абонементов такова:

  • для предприятий, учреждений и организаций Львовского городского территориального общества — 500 гривен.
  • общий месячный абонемент стоит 430 гривен (электронный — 420 гривен).
  • студенческий абонемент — 215 гривен (электронный — 210 гривен).

Стоимость проезда в Днепре

Для жителей Днепра действуют следующие тарифы на проезд:

  • трамвай — 8 гривен. Для учащихся средних учебных заведений — 4 гривны;
  • проезд на троллейбусе — 8 гривен;
  • метро — 8 гривен. Льготная ставка в 4 гривны для школьников.
  • маршрутки — 15 гривен.

Стоимость месячных проездных билетов:

  • для трамвая — 340 гривен, а для школьников и студентов – 170 гривен.
  • для троллейбуса – 340 гривен, соответственно для школьников и студентов – 170 гривен.
  • абонемент на трамвай и троллейбус общего пользования стоит 500 гривен, а для школьников и студентов – 250 гривен.

Напомним, в Украине в некоторых небольших городах подорожает услуга водоснабжения с 1 мая 2024 года. В то же время, для крупных городов Нацкомиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммуслуг (НКРЭКУ) ранее запретили повышать тарифы на водоснабжение и водоотвод.

Также сообщалось, что газопоставщики обнародовали тарифы, по которым украинцы будут платить за потребленный ресурс в мае за апрель этого года. После чего завершится действие годовых тарифов и цены могут быть пересмотрены.

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