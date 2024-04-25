Сколько стоит проезд в общественном транспорте в Киеве, Одессе, Львове и Днепре

Где в Украине самый дешевый общественный транспорт — сравнение городов
Цены на проезд в Украине пока достаточно демократичны, но могут отличаться в разных городах страны. И хотя эта разница часто составляет всего несколько гривен, в одних городах путешествовать общественным транспортом все равно дешевле чем в других.
На сколько в Украине отличаются тарифы на проезд в общественном транспорте рассказали Novyny.pro.
Стоимость проезда в Киеве
Сегодня пассажиры в Киеве платят 8 гривен за одну поездку в:
- автобусах;
- троллейбусах;
- трамваях;
- метрополитене.
Стоимость проезда в маршрутных такси обычно в столице варьируется от 10 до 15 гривен в зависимости от длины маршрута. Проезд городской электричкой стоит 15 гривен.
При использовании электронного проездного для всех видов общественного транспорта кроме маршруток тарифы следующие:
- 1-9 поездок — 8 гривен;
- 10-19 поездок — 7,70 гривны;
- 20-29 поездок — 7,40 гривны;
- 30-39 поездок — 7,10 гривны;
- 40-49 поездок — 6,80 гривны;
- 50 и более поездок — 6,50 гривны.
Максимальное количество поездок, доступных для приобретения электронным билетом, составляет 100.
Стоимость проезда в Одессе
Проезд для жителей Одессы обойдется в 8 гривен при оплате наличными и 7 гривен при безналичных расчетах в трамвае и троллейбусе.
Проезд в маршрутных такси стоит 15 гривен.
Ежемесячный проездной билет дает неограниченное количество поездок в течение его срока действия и имеет разную стоимость для разных категорий населения.
Для учащихся дневных классов общеобразовательных школ:
- трамвай — 60 гривен;
- троллейбус — 60 гривен;
- трамвай-троллейбус — 80 грн.
Для студентов высших учебных заведений І-ІV уровней аккредитации и учащихся профессионально-технических учебных заведений дневной формы обучения:
- трамвай — 120 гривен;
- троллейбус — 120 гривен;
- трамвай-троллейбус — 170 грн.
Для остальных категорий населения:
- трамвай — 240 гривен;
- троллейбус — 240 гривен;
- трамвай-троллейбус — 350 гривен.
Стоимость проезда во Львове
С 11 декабря 2023 года во Львове произошли изменения в тарифах на проезд в общественном транспорте. Согласно новым правилам:
- при оплате транспортной картой ЛеоКарт стоимость проезда составляет 13 гривен.
- при оплате банковской картой или с помощью устройства с технологией NFC стоимость проезда равна 15 гривен.
- при оплате наличными цена проезда составляет 20 гривен.
Эти тарифы применяются к проезду электротранспортом, в частности, в трамваях и троллейбусах. Проезд маршрутных такси варьируется от 15 до 18 гривен в зависимости от маршрута.
Также следует отметить, что с 1 июня 2024 стоимость проезда при оплате наличными во Львове будет увеличена до 25 гривен.
Стоимость месячных абонементов такова:
- для предприятий, учреждений и организаций Львовского городского территориального общества — 500 гривен.
- общий месячный абонемент стоит 430 гривен (электронный — 420 гривен).
- студенческий абонемент — 215 гривен (электронный — 210 гривен).
Стоимость проезда в Днепре
Для жителей Днепра действуют следующие тарифы на проезд:
- трамвай — 8 гривен. Для учащихся средних учебных заведений — 4 гривны;
- проезд на троллейбусе — 8 гривен;
- метро — 8 гривен. Льготная ставка в 4 гривны для школьников.
- маршрутки — 15 гривен.
Стоимость месячных проездных билетов:
- для трамвая — 340 гривен, а для школьников и студентов – 170 гривен.
- для троллейбуса – 340 гривен, соответственно для школьников и студентов – 170 гривен.
- абонемент на трамвай и троллейбус общего пользования стоит 500 гривен, а для школьников и студентов – 250 гривен.
Напомним, в Украине в некоторых небольших городах подорожает услуга водоснабжения с 1 мая 2024 года. В то же время, для крупных городов Нацкомиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммуслуг (НКРЭКУ) ранее запретили повышать тарифы на водоснабжение и водоотвод.
Также сообщалось, что газопоставщики обнародовали тарифы, по которым украинцы будут платить за потребленный ресурс в мае за апрель этого года. После чего завершится действие годовых тарифов и цены могут быть пересмотрены.
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