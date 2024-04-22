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Тарифи на воду зростуть з 1 травня — яких міст торкнеться

22 квітня 2024 22:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Тарифи в Україні — у низці міст зросте ціна на воду з 1 травня
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні у деяких невеликих містах подорожчає послуга з водопостачання з 1 травня 2024 року. Водночас для великих міст Нацкомісії з державного регулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) раніше заборонили підвищувати тарифи на водопостачання та водовідведення.

Про це повідомляє видання Today.ua.

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Де зростуть тарифи на воду з 1 травня

Рік тому уряд відмовив Нацкомісії з тарифів підвищувати ціни для міст обласного значення. Цього року регулятор знову ухвалив проєкт плану з підвищення вартості послуги для населення, однак нові тарифи не затвердили.

Водночас влада маленьких міст має право на власний розсуд встановлювати ціни на цю послугу ЖКГ. Раніше зростання тарифу на майже 40% на водопостачання та водовідведення ухвалила влада Прилук Чернігівської області, а нині — влада Чорткова Тернопільської області. Там пояснили, що одна із причин зміни цін:

  • суттєве подорожчання електроенергії;
  • зростання мінімальної заробітної плати.

За даними пресслужби, вода для місцевих жителів стане дорожчою на 17%. Очікується, що один кубометр води подорожчає з 34,91 до 42,25 гривні. Ціна на водовідведення, яка становила 23,11 грн за куб.м, підвищиться до 25,77 грн. Таким чином, загальний тариф на зазначені послуги зросте на 10 гривень — з 58,02 до 68,02 гривні.

Раніше тарифи на воду відкоригували для абонентів Чортківського водоканалу. Так, з 1 травня водопостачання коштуватиме 42,25 гривні за кубометр, а водовідведення — 25,77 гривні. За дві комунальні послуги місцеві мешканці сплачуватимуть 68,02 гривні.

Окрім того, стало відомо про рішення підвищити тарифи на воду з 1 травня для жителів Люботина Харківської області. Там влада пояснила, що ціна кубометра не відповідає його собівартості. Очікується, що централізоване водопостачання для побутових споживачів додасть у вартості 21,6% і коштуватиме 38,16 гривні за куб. м. Тариф для бюджетних організацій зросте на 7,1% — до 69,96 гривні за куб. м. Для решти споживачів підвищиться на 2,6% — до 90,48 грн за куб. м.

Також послуга з централізованого водовідведення зросте в ціні на 16,5%,  до 47,04 гривні за куб.м. Вартість для бюджетних організацій — на 6,4%, до 114,36 гривні за куб. м. Решта споживачів будуть змушені платити на 3,3% більше — 192,78 гривні за куб. м. Водночас очищення стоків зросте у вартості на 2%, до 49,74 гривні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, газопостачальники оприлюднили тарифи, за якими українці платитимуть за спожитий ресурс у травні за квітень цього року. Після чого завершиться дія річних тарифів і ціни можуть переглянути.

Також повідомлялося, що з квітня 2024 року можуть підвищитись деякі тарифи на житлово-комунальні послуги. Йдеться про зростання цін на воду для побутових споживачів.

тарифи
комунальні послуги
ЖКГ
вода
ціни

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