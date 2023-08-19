В яких секторах економіки заробляють найбільше

Де в Україні заробляють найбільше: рейтинг секторів економіки
Близько 51,5% загального обсягу доходів ТОП-1000 найбільших українських підприємств сконцентровано в компаніях з Києва (405 компаній). Ще 26% доходів генерують 259 великих підприємств, які юридично знаходяться у промислових центрах Дніпропетровської, Київської, Львівської та Одеської області.
Про це Новини.LIVE розказала директорка департаменту малого та середнього бізнесу Глобус Банка Оксана Шульга.
Портрет українського великого бізнеса
Найбільшими за чисельністю компаній секторами економіки є: нафтогазовий сектор (146 компаній); харчова промисловість (129); електроенергетика (105); сільське господарство (102).
Серед найбільших за виторгом є більш ніж по 50 компаній із секторів гуртової та роздрібної торгівлі, хімічної промисловості та металургії.
За обсягом чистих доходів лідерство тримає нафтогазовий сектор (1,3 трлн грн, або 21% від загальних доходів топ-1000); електроенергетика (17,3%); роздрібна торгівля (8,3%); сільське господарство (8,1%); харчова промисловість (7,7%) та металургія (7%).
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При цьому коксохімічна промисловість, тютюнове виробництво, вугільна галузь та металургія, попри відносно нижчу кількість великих компаній у "першій тисячі", генерують значно вищі рівні доходів.
За словами Оксани Шульги, внаслідок російської агресії частка у загальних доходах традиційних лідерів рейтингів — Харківської та Донецької областей — суттєво знизилася — до 11 та 12 місця, або до 1,6% та 1,3% сукупних доходів відповідно.
Нагадаємо, в Україні з 1 жовтня 2023 року повернуться великі штрафи для бізнесу. Стосуватимуться вони торгівлі без касових апаратів.
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При цьому планові перевірки бізнесу, які були до війни, будуть відновлені не у повному обсязі. Вони стосуватимуться деяких груп платників податків. Йдеться про підакцизні товари: спиртне, тютюн, пальне, електрична енергія, банківські та фінансові установи, гральний бізнес.
Невдовзі ухвалять план податкових перевірок, тому до кінця поточного року перевірять усі підприємства.