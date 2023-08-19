В яких секторах економіки заробляють найбільше

Найбагатші бізнеси тяжіють до столиці. Фото: google.com

Близько 51,5% загального обсягу доходів ТОП-1000 найбільших українських підприємств сконцентровано в компаніях з Києва (405 компаній). Ще 26% доходів генерують 259 великих підприємств, які юридично знаходяться у промислових центрах Дніпропетровської, Київської, Львівської та Одеської області.

Про це Новини.LIVE розказала директорка департаменту малого та середнього бізнесу Глобус Банка Оксана Шульга.

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Найбільшими за чисельністю компаній секторами економіки є: нафтогазовий сектор (146 компаній); харчова промисловість (129); електроенергетика (105); сільське господарство (102).

Серед найбільших за виторгом є більш ніж по 50 компаній із секторів гуртової та роздрібної торгівлі, хімічної промисловості та металургії.

За обсягом чистих доходів лідерство тримає нафтогазовий сектор (1,3 трлн грн, або 21% від загальних доходів топ-1000); електроенергетика (17,3%); роздрібна торгівля (8,3%); сільське господарство (8,1%); харчова промисловість (7,7%) та металургія (7%).

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При цьому коксохімічна промисловість, тютюнове виробництво, вугільна галузь та металургія, попри відносно нижчу кількість великих компаній у "першій тисячі", генерують значно вищі рівні доходів.

За словами Оксани Шульги, внаслідок російської агресії частка у загальних доходах традиційних лідерів рейтингів — Харківської та Донецької областей — суттєво знизилася — до 11 та 12 місця, або до 1,6% та 1,3% сукупних доходів відповідно.

Нагадаємо, в Україні з 1 жовтня 2023 року повернуться великі штрафи для бізнесу. Стосуватимуться вони торгівлі без касових апаратів.

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При цьому планові перевірки бізнесу, які були до війни, будуть відновлені не у повному обсязі. Вони стосуватимуться деяких груп платників податків. Йдеться про підакцизні товари: спиртне, тютюн, пальне, електрична енергія, банківські та фінансові установи, гральний бізнес.

Невдовзі ухвалять план податкових перевірок, тому до кінця поточного року перевірять усі підприємства.

