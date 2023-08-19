В каких секторах экономики зарабатывают больше всего

Богатейшие бизнесы тяготеют к столице. Фото: google.com

Около 51,5% от общего объема доходов ТОП-1000 крупнейших украинских предприятий сконцентрированы в компаниях из Киева (405 компаний). Еще 26% доходов генерируют 259 крупных предприятий, юридически находящихся в промышленных центрах Днепропетровской, Киевской, Львовской и Одесской областей.

Об этом Новини.LIVE рассказала директор департамента малого и среднего бизнеса Глобус Банка Оксана Шульга.

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Крупнейшими по численности компаний секторами экономики являются: нефтегазовый сектор (146 компаний); пищевая промышленность (129); электроэнергетика (105); сельское хозяйство (102).

Среди крупнейших по выручке — более чем по 50 компаний из секторов оптовой и розничной торговли, химической промышленности и металлургии.

По объему чистых доходов лидерство держит нефтегазовый сектор (1,3 трлн грн, или 21% от общих доходов ТОП-1000); электроэнергетика (17,3%); розничная торговля (8,3%); сельское хозяйство (8,1%); пищевая промышленность (7,7%) и металлургия (7%).

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При этом коксохимическая промышленность, табачное производство, угольная отрасль и металлургия, несмотря на относительно более низкое количество крупных компаний в первой тысяче, генерируют значительно более высокие уровни доходов.

По словам Оксаны Шульги, в результате российской агрессии доля в общих доходах традиционных лидеров рейтингов — Харьковской и Донецкой областей — существенно снизилась до 11-го и 12го места, или до 1,6% и 1,3% совокупных доходов соответственно.

Напомним, в Украине с 1 октября 2023 года вернутся большие штрафы для бизнеса. Они будут касаться торговли без кассовых аппаратов.

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При этом плановые проверки бизнеса, которые были до войны, будут возобновлены не в полном объеме. Они будут касаться некоторых групп налогоплательщиков. Речь идет об подакцизных товарах: спиртном, табаке, топливе, электрической энергии, банковских и финансовых учреждениях, игорном бизнесе.

Вскоре будет принят план налоговых проверок, поэтому до конца текущего года проверят все предприятия.