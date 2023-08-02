Скільки заробить державний бюджет на поновленні довоєнних податків

Українська гривня. Фото: УНІАН

Триваюча війна вимагає комплексного перегляду податкових виключень для створення більш ефективної та справедливої податкової системи в Україні.

Важливим кроком на цьому шляху є пошук балансу між забезпеченням фінансування найбільш критичних статей бюджету — видатків на безпеку та оборону, та стимулюванням відновлення економіки.

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Про це в ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE заявили в Міністерстві фінансів України.

В Мінфіні нагадали, що з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну було вжито низку нагальних заходів з метою забезпечення протистояння викликам, які постали перед платниками податків. Зміни до законодавства з питань оподаткування в першу чергу були направлені на підтримку суб’єктів господарювання і дозволили бізнесу продовжити роботу на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Навіщо Уряд відновив довоєнні податки

В Міністерстві зауважують, що в умовах воєнного стану податкові надходження насамперед забезпечують потреби країни на здійснення оборонних заходів.

"Україна отримує кошти від міжнародних донорів виключно на забезпечення фінансування соціальних та гуманітарних видатків", — нагадують у відомстві.

ВАЖЛИВО! Відновлення довоєнного режиму оподаткування не передбачає підвищення податків та не вводить нові ставки податків!

Просто з 1 серпня обмежується дія окремих законодавчих норм, запроваджених на період до припинення або скасування воєнного стану на території України.

В Мінфіні підрахували, що відновлення оподаткування сприятиме збільшенню надходжень до державного та місцевих бюджетів у 2023 році на суму близько 8 млрд гривень.

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Нагадаємо, з 1 серпня в Україні частково відновлюється довоєнний режим оподаткування і перевірок бізнесу.

Податкові "новації" запроваджуються Законом України від 30 червня 2023 року №3219-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану". 26 липня Президент підписав цей Закон, а 28 липня його опубліковано в "Голосі України".

Відновлення довоєнного формату податкового регулювання бізнесу є вимогою Міжнародного валютного фонду й одним з так званих маяків чотирирічної програми розширеного фінансування України на 15,6 млрд доларів. В рамках цієї програми Україна зобов’язалась перед МВФ відновити довоєнний рівень податків з 1 липня. Але згодом стало зрозуміло, що Верховна Рада не встигає ухвалити законопроєкт до цієї дати через велику кількість правок. Тож було вирішено, що довоєнний порядок оподаткування і перевірок бізнесу запровадять з 1 серпня.

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На початку повномасштабної війни Росії проти України для українського бізнесу було запроваджено пільгові умови оподаткування, зокрема: