Нафтогаз попередив клієнтів про розрахунок за газ у квітні — що важливо знати

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" попередила своїх клієнтів про нові рахунки, сформовані у квітні. При цьому радять не чекати паперового рахунку, адже дізнатись номер особового рахунку та здійснити розрахунок можна на сайті компанії в онлайн-режимі.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру компанії.

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Так, у компанії закцентували увагу на тому, що для українських громадян доступні онлайн-сервіси для розрахунку за газ.

"70% наших клієнтів обирають онлайн-сервіси ГК "Нафтогаз України" для сплати рахунків за спожитий газ. Це не тільки швидко і зручно, а й дає можливість сплачувати з будь-якого місця та в будь-який час", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, клієнти можуть обрати найбільш зручний варіант для оплати:

через особистий кабінет на сайті;

через чат-боти GASUA:

у Viber;

у Telegram.

Решта 30% клієнтів оплачують рахунки через термінали самообслуговування, регіональні Центри підключень та надання послуг клієнтам, у відділеннях Укрпошти, Ощадбанку, Нової пошти, ПУМБ.

При цьому дуже важливо оплачувати рахунки до 25 числа кожного місяця, а передавати показники лічильника до 5 числа включно. Так клієнти убезпечать себе від неправильних нарахувань.

"Обирайте для себе свій спосіб оплати рахунків за спожитий газ і не забувайте сплачувати до 25 числа кожного місяця! Своєчасна оплата рахунків дає нам можливість забезпечувати якісне газопостачання навіть в умовах війни", — наголосили у пресслужбі.

Джерело: Нафтогаз

Коригування особистих даних клієнта

Також у компанії зауважили, що клієнти можуть дізнатись номер особового рахунку онлайн на сторінці компанії "Нафтогаз України". Для цього необхідно ввести код ЕІС і обрати пункт "Далі". Через 1-3 секунди з'явиться номер особового рахунку компанії "Нафтогаз".

Дані про ЕІС-код можна знайти:

в особистому кабінеті поточного постачальника (104.ua);

на гарячій лінії газорозподільної/газопостачальної компанії;

у договорі про постачання природного газу.

Клієнтам більше не потрібно відвідувати відділення партнерів чи центри обслуговування клієнтів для того, щоб підкоригувати особисті дані. Змінити номер телефону, адресу електронної пошти або назву вулиці можна на сайті компанії.

Там для початку процесу оновлення інформації необхідно знайти розділ "Клієнтам", обрати пункт "Актуалізація даних". Після чого треба:

створити запит;

надати необхідні документи;

підписати заяву онлайн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні уряд майже рік тому заборонив Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) підвищувати тарифи на водопостачання та водовідведення. Водночас рішення не поширюється на водоканали у маленьких містах, у зв'язку з цим в деяких з них ціни зросли доволі суттєво — до 40%.

Також ми писали, що в Україні під час війни у сфері енергетики відбуваються серйозні процеси на тлі повної відсутності змін у системі управління і регулювання. У зв'язку з цим наростають борги та хаос на енергоринку, а відтак — частина тарифів вимагає свого підвищення.