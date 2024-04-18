Нафтогаз предупредил клиентов о расчете за газ в апреле — что важно знать

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" предупредила своих клиентов о новых счетах, сформированных в апреле. При этом советуют не ждать бумажного счета, ведь узнать номер лицевого счета и осуществить расчет можно на сайте компании в онлайн-режиме.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра компании.

Читайте также:

Сроки и варианты расчета за газ в апреле

Так, в компании акцентировали внимание на том, что для украинских граждан доступны онлайн-сервисы для расчета за газ.

"70% наших клиентов выбирают онлайн-сервисы ГК "Нафтогаз Украины" для оплаты счетов за потребленный газ. Это не только быстро и удобно, но и дает возможность платить с любого места и в любое время", — говорится в сообщении.

В частности, клиенты могут выбрать наиболее удобный вариант для оплаты:

через личный кабинет на сайте;

через чат-боты GASUA:

в Viber;

в Telegram.

Остальные 30% клиентов оплачивают счета через терминалы самообслуживания, региональные Центры подключений и предоставление услуг клиентам в отделениях Укрпочты, Ощадбанка, Новой почты, ПУМБ.

При этом очень важно оплачивать счета до 25 числа каждого месяца, а передавать показатели счетчика до 5 числа включительно. Так клиенты обезопасят себя от неправильных начислений.

"Выбирайте для себя свой способ оплаты счетов за потребленный газ и не забывайте платить до 25 числа каждого месяца! Своевременная оплата счетов дает нам возможность обеспечивать качественное газоснабжение даже в условиях войны", — отметили в пресс-службе.

Источник: Нафтогаз

Корректировка личных данных клиента

Также в компании отметили, что клиенты могут узнать номер лицевого счета онлайн на странице компании "Нафтогаз Украины". Для этого необходимо ввести код ЕIС и выбрать пункт "Далее". Через 1-3 секунды появится номер лицевого счета компании "Нафтогаз".

Данные об ЕIС-коде можно найти:

в личном кабинете текущего поставщика (104.ua);

на горячей линии газораспределительной/газоснабжающей компании;

в договоре о поставках природного газа.

Клиентам больше не нужно посещать отделения партнеров или центры обслуживания клиентов, чтобы подкорректировать личные данные. Изменить номер телефона, адрес электронной почты или название улицы можно на сайте компании.

Там для начала процесса обновления информации необходимо найти раздел "Клиентам", выбрать пункт "Актуализация данных". После чего следует:

создать запрос;

предоставить необходимые документы;

подписать заявление онлайн.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине правительство почти год назад запретило Нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и компуслуг (НКРЭКУ) повышать тарифы на водоснабжение и водоотвод. В то же время, решение не распространяется на водоканалы в маленьких городах, в связи с этим в некоторых из них цены выросли довольно существенно — до 40%.

Также мы писали, что в Украине во время войны в сфере энергетики проходят серьезные процессы на фоне полного отсутствия изменений в системе управления и регулирования. В связи с этим нарастают долги и хаос на энергорынке, а значит, часть тарифов требует своего повышения.