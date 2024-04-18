Тарифи на воду — де в Україні підвищили ціни на 40%

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні уряд майже рік тому заборонив Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) підвищувати тарифи на водопостачання та водовідведення. Водночас рішення не поширюється на водоканали у маленьких містах, у зв'язку з цим в деяких з них ціни зросли доволі суттєво — до 40%.

Про те, де саме підвищили тарифи, повідомляє видання "Суспільне".

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Де підскочили ціни на воду у квітні

Як зазначає видання, незважаючи на спроби стримати подорожчання, уникнути зростання тарифів не вдалось у низці невеликих міст. Зокрема, у Прилуках Чернігівської області подорожчала послуга з централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів комунального підприємства "Прилукитепловодопостачання". Там влада вирішила підвищити ціну на 14,46 гривні (на 37%). Нові тарифи затвердили на засіданні виконкому 16 квітня.

Як пояснив директор КП "Прилукитепловодопостачання" Андрій Гавриш, тариф для населення не змінювався з 23 червня 2021 року, попри шалені збитки.

"Тарифи для комунальних підприємств встановлюються один раз на рік. У 2022 році ми їх не встановлювали, хоча підприємство по цих двох послугах вийшло на збитки 5 мільйонів 208 тисяч, але коштом іншої діяльності ми його перекрили. У 2023 році, зважаючи, що були рекомендації і НКРЕ, і введення в Україні воєнного стану, то це було не актуально", — повідомив посадовець.

Він наголосив, що цьогоріч ціна на електроенергію зросла на 149%, тоді як це — 50% складової тарифу, зріс податок на спецводокористування на 46%, а податок на користування надрами підскочив на 34%.

Торік за послугами водопостачання і водовідведення збиток сягнув 9,5 мільйонів. Його складно перекрити іншою діяльністю, саме тому вирішили скорегувати тариф.

За результатами коригування тариф на послуги з водопостачання зросте з 13,55 гривні до 19,88 гривні або на 46%, водовідведення — з 24,67 гривні до 32,80 гривні (на 32%) та загалом становитиме 52,68 гривні замість 38,22 гривні.

Також посадовець зауважив, що в інших міста, зокрема у Ніжині діє тариф 63,84 гривні за 1 метр кубічний водопостачання та водовідведення, у Чернігові — 44,74 гривні.

"На сьогодні заборгованість підприємства складає понад 5 мільйонів гривень через що у березні були відключені від електропостачання три об’єкти: водна свердловина, майстерня та адмінбудівля", — додав він.

Тарифи на воду у великих містах

Цьогоріч Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики та компослуг схвалила проєкти постанов про підвищення тарифів на послуги кількох водоканалів у великих містах у дві хвилі, проте остаточного рішення немає.

Як йдеться в обґрунтуванні до проєктів постанов, тарифи сформували з урахуванням узгоджених з органами місцевої влади річних планів ліцензованої діяльності з водопостачання та водовідведення, а також норм питомих витрат енергоресурсів та індивідуальних технологічних нормативів використання питної води.

Минулого року регулятор також планував у середньому підвищити рівень тарифів на 32%, однак уряд заборонив ухвалювати відповідне рішення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів і ціни можуть переглянути.

Також ми писали, що Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може сягнути 60%.