В Росії ситуація з дефіцитом бензину близька до критичної

Пожежа на переробному заводі. Фото: daytondailynews.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Українські атаки на нафтопереробні заводи Росії були дуже вдалими. Дрони завдали серйозної шкоди нафтопереробній промисловості країни-агресора. Це може сприяти виникненню незабаром у РФ дефіциту бензину.

Про це повідомляє "Укрінформ", посилаючись на заяву президента Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайла Гончара.

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Гончар наголосив, що не можна стверджувати, ніби тільки руйнування половини нафтопереробки в Росії призведе до фатальних наслідків. На його думку, вони можуть настати й раніше через специфіку нафтопереробної промисловості. Гончар наголосив, що продукти переробки нафти, такі як дизельне пальне, бензин, авіаційний гас та мазутні палива, не є абстрактними, і зміни у їх виробництві можуть мати серйозні наслідки для країни.

"Зверніть увагу, що Росія ввела заборону на експорт бензинів на пів року практично, до 1 серпня, тому що по бензинах ситуація вже близька до критичної. І якщо удари продовжаться, то вона буде критичною", — додав президент Центру глобалістики "Стратегія XXI".

Однак, на його думку, ситуація з дизельним пальним відрізняється. Гончар сказав, що тут у РФ є можливість маневру.

Нагадаємо, експерти підрахували збитки РФ від атак дронів на НПЗ. Близько 600 тисяч барелів нафтопереробних потужностей Росії було виведено з ладу внаслідок ударів українських безпілотників.

Також ми писали, що Євросоюз передасть прибуток російських активів на зброю ЗСУ. Ініціатива передбачає отримання приблизно 3 мільярдів євро на рік від заморожених активів РФ та використання їх для постачання зброї в Україну.