В России ситуация с дефицитом бензина близка к критической

Дефицит бензина в России — когда ситуация станет критической
Украинские атаки на нефтеперерабатывающие заводы России были очень удачными. Дроны нанесли серьезный ущерб нефтеперерабатывающей промышленности страны-агрессора. Это может способствовать возникновению в скором времени в РФ дефицита бензина.
Об этом сообщает "Укринформ", ссылаясь на заявление президента Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаила Гончара.
Какова ситуация с дефицитом бензина в РФ
Гончар подчеркнул, что нельзя утверждать, будто только разрушение половины нефтепереработки в России приведет к фатальным последствиям. По его мнению, они могут наступить и раньше из-за специфики нефтеперерабатывающей промышленности. Гончар подчеркнул, что продукты переработки нефти, такие как дизельное топливо, бензин, авиационный керосин и мазутные топлива, не являются абстрактными, и изменения в их производстве могут иметь серьезные последствия для страны.
"Обратите внимание, что Россия ввела запрет на экспорт бензинов на полгода практически до 1 августа, потому что по бензинам ситуация уже близка к критической. И если удары продолжатся, то она будет критической", — добавил президент Центра глобалистики "Стратегия XXI".
Однако, по его мнению, ситуация с дизельным топливом отличается. Гончар сказал, что здесь у РФ есть возможность маневра.
Напомним, эксперты подсчитали ущерб РФ от атак дронов на НПЗ. Около 600 тысяч баррелей нефтеперерабатывающих мощностей России были выведены из строя в результате ударов украинских беспилотников.
Также мы писали, что Евросоюз передаст прибыль российским активам на оружие ВСУ. Инициатива предусматривает получение примерно 3 миллиардов евро в год от замороженных активов РФ и использование их для поставки оружия в Украину.
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