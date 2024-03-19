У Gunvor заявили, що українські дрони зупинили переробку 600 тисяч барелів російської нафти

Палаючий нафтопереробний завод. Фото: forbes.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Близько 600 тисяч барелів нафтопереробних потужностей Росії було виведено з ладу внаслідок ударів українських безпілотників. Нещодавні атаки на НПЗ країни-агресора відчув на собі ринок: активно зростали ф'ючерси на дизельне паливо та бензин.

Збитки від атак дронів на російські нафтопереробні заводи оцінив генеральний директор одного із найбільших енергетичних трейдерів Gunvor Group Торб'єрн Торнквіст. Його слова наводить Bloomberg.

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"Це важливо, тому що, очевидно, це відразу ж вдарить по експорту дистилятів. Так що це, ймовірно, скоротить експорт на пару сотень тисяч барелів", — сказав Торнквіст.

Удари дронів на вихідних вразили кілька заводів у Росії, деякі дрони били по заводах, розташованих вглибині РФ. Внаслідок цього ф'ючерси на дизельне паливо зростали чотири сесії поспіль, а ф'ючерси на бензин — шість.

Скільки втратила Росія від атак на НПЗ

Тим часом за оцінками одного із найбільших банків світу JPMorgan Chase, внаслідок українських атак російські нафтопереробні потужності втратили близько 900 тисяч барелів. Експерти зазначають, що на відновлення роботи підприємств може піти від кількох тижнів до кількох місяців. Крім того, удари по НПЗ призвели до збільшення світових цін на нафту в середньому на 4 долари.

Загалом, за словами Торнквіста, ринки сирої нафти в більшості перебувають у рівновазі та без значних цінових коливань. Голова Gunvor Group також додав, що в цьому році постачання нафти з США, ймовірно, зросте приблизно вдвічі порівняно з темпами 2023 року, що становили від 700 тисяч до 800 тисяч барелів на день. Проте, за його словами, зростання пропозиції нафти в країнах, які не входять до ОПЕК, швидше за все, залишиться на колишньому рівні цього року.

Нагадаємо, Турецький нафтовий термінал Dörtyol, керований компанією Global Terminal Services (GTS), більше не прийматиме російську нафту. Рішення було ухвалено на тлі посилення санкцій із боку США.

Також, ми писали, що ЄС не може заборонити весь російський алюміній. Алюмінієва продукція з РФ могла увійти до 13 пакета санкцій ЄС проти Росії, що був прийнятий у лютому, але цього так і не сталося.