Робота в Україні — в яких регіонах найбільше потребують працівників

Працівники в офісі. Фото: Freepik

На українському ринку праці загострюється проблема з дефіцитом робочих рук. Відомо, в яких регіонах роботодавці найбільше шукають працівників.

Про це свідчить інформація кадрового порталу Work.ua.

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В яких регіонах найбільше вакансій

Згідно з цими даними, найбільше пропозицій роботи територіально зосереджено в Київській області. Йдеться про 34,96 тис. вакансій. Показник у березні зріс на 5% проти лютого 2024 року.

Також найбільше вакансій в наступних регіонах:

Львівська область — 9,25 тис. (+4%);

Дніпропетровська — 9,23 тис. (+3%);

Одеська — 6,54 тис. (+4%);

Харківська — 3,56 тис. (-0,5%).

Аналітики пов'язують скорочення кількості вакансій у Харківській області з обстрілами об'єктів енергоінфраструктури в кінці березня, коли стикнулася з чи не найбільшими проблемами після масованих атак. Це негативно вплинуло на активність шукачів і роботодавців.

У яких сферах найбільший дефіцит кадрів

Найбільше шукають працівників у "Сфері обслуговування", тоді як з осені минулого року найбільше потребувала робітників сфера "Робочі спеціальності, виробництво". У березні поточного року ситуація змінилась так:

у "Сфері обслуговування" — 17,72 тис. вакансій (+10% проти лютого);

у сфері "Робочі спеціальності, виробництво" — 17,28 тис. вакансій, (+7%);

у галузі "Продаж, закупівля" — 14,35 тис. вакансій (+2%);

у сфері "Роздрібна торгівля" — 11,9 тис. вакансій (+6%);

у галузі "Логістика, склад, ЗЕД" — 9,82 тис. вакансій (+3%);

у сфері "Готельно-ресторанний бізнес, туризм" — 9,78 тис. вакансій (+14%);

в галузі "Адмiнiстрацiя, керівництво середньої ланки" — 9,35 тис. вакансій (+6%);

у сфері "Транспорт, автобізнес" — 8,14 тис. вакансій (+6%);

в галузі "Медицина, фармацевтика" — 7,35 тис. вакансій (+6%);

у сфері "Бухгалтерія, аудит" — 7,33 тис. вакансій (+3%).

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні громадянам доступна державна програма, за якою можна отримати грошові ваучери на навчання. У 2024 році таким правом скористалися 6 тисяч українців.

Нагадаємо, у 2024 році роботодавці мають провести індексацію заробітних плат для своїх працівників. Розмір підвищення буде для кожного індивідуальний.