Робота в Україні — в яких регіонах найбільше потребують працівників

Дефіцит кадрів в Україні — регіони, де найбільше пропозицій роботи
На українському ринку праці загострюється проблема з дефіцитом робочих рук. Відомо, в яких регіонах роботодавці найбільше шукають працівників.
Про це свідчить інформація кадрового порталу Work.ua.
В яких регіонах найбільше вакансій
Згідно з цими даними, найбільше пропозицій роботи територіально зосереджено в Київській області. Йдеться про 34,96 тис. вакансій. Показник у березні зріс на 5% проти лютого 2024 року.
Також найбільше вакансій в наступних регіонах:
- Львівська область — 9,25 тис. (+4%);
- Дніпропетровська — 9,23 тис. (+3%);
- Одеська — 6,54 тис. (+4%);
- Харківська — 3,56 тис. (-0,5%).
Аналітики пов'язують скорочення кількості вакансій у Харківській області з обстрілами об'єктів енергоінфраструктури в кінці березня, коли стикнулася з чи не найбільшими проблемами після масованих атак. Це негативно вплинуло на активність шукачів і роботодавців.
У яких сферах найбільший дефіцит кадрів
Найбільше шукають працівників у "Сфері обслуговування", тоді як з осені минулого року найбільше потребувала робітників сфера "Робочі спеціальності, виробництво". У березні поточного року ситуація змінилась так:
- у "Сфері обслуговування" — 17,72 тис. вакансій (+10% проти лютого);
- у сфері "Робочі спеціальності, виробництво" — 17,28 тис. вакансій, (+7%);
- у галузі "Продаж, закупівля" — 14,35 тис. вакансій (+2%);
- у сфері "Роздрібна торгівля" — 11,9 тис. вакансій (+6%);
- у галузі "Логістика, склад, ЗЕД" — 9,82 тис. вакансій (+3%);
- у сфері "Готельно-ресторанний бізнес, туризм" — 9,78 тис. вакансій (+14%);
- в галузі "Адмiнiстрацiя, керівництво середньої ланки" — 9,35 тис. вакансій (+6%);
- у сфері "Транспорт, автобізнес" — 8,14 тис. вакансій (+6%);
- в галузі "Медицина, фармацевтика" — 7,35 тис. вакансій (+6%);
- у сфері "Бухгалтерія, аудит" — 7,33 тис. вакансій (+3%).
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні громадянам доступна державна програма, за якою можна отримати грошові ваучери на навчання. У 2024 році таким правом скористалися 6 тисяч українців.
Нагадаємо, у 2024 році роботодавці мають провести індексацію заробітних плат для своїх працівників. Розмір підвищення буде для кожного індивідуальний.
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