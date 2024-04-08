Работа в Украине — в каких регионах больше всего нуждаются в работниках

Работники в офисе. Фото: Freepik

На украинском рынке труда обостряется проблема с дефицитом рабочих рук. Известно, в каких регионах работодатели больше всего ищут работников.

Об этом свидетельствует информация кадрового портала Work.ua.

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В каких регионах больше всего вакансий

Согласно этим данным, больше всего предложений работы территориально сосредоточено в Киевской области. Речь идет о 34,96 тыс. вакансиях. Показатель в марте вырос на 5% по сравнению с февралем 2024 года.

Также больше всего вакансий в следующих регионах:

Львовская область — 9,25 тыс. (+4%);

Днепропетровская — 9,23 тыс. (+3%);

Одесская — 6,54 тыс. (+4%).

В то же время в Харьковской области — 3,56 тыс., что на 0,5% меньше. Аналитики связывают сокращение количества вакансий в области с обстрелами объектов энергоинфраструктуры в конце марта, когда столкнулась фактически с самыми большими проблемами после массированных атак. Это отрицательно повлияло на активность соискателей и работодателей.

В каких областях наибольший дефицит кадров

Больше всего ищут работников в "Сфере обслуживания", тогда как с осени прошлого года больше всего нуждалась сфера "Рабочие специальности, производство". В марте текущего года ситуация изменилась следующим образом:

в "Сфере обслуживания" — 17,72 тыс. вакансий (+10% против февраля);

в сфере "Рабочие специальности, производство" — 17,28 тыс. вакансий, (+7%);

в отрасли "Продажа, закупка" — 14,35 тыс. вакансий (+2%);

в сфере "Розничная торговля" — 11,9 тыс. вакансий (+6%);

в отрасли "Логистика, склад, ВЭД" — 9,82 тыс. вакансий (+3%);

в сфере "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" — 9,78 тыс. вакансий (+14%);

в отрасли "Администрация, руководство среднего звена" — 9,35 тыс. вакансий (+6%);

в сфере "Транспорт, автобизнес" — 8,14 тыс. вакансий (+6%);

в отрасли "Медицина, фармацевтика" — 7,35 тыс. вакансий (+6%);

в сфере "Бухгалтерия, аудит" — 7,33 тыс. вакансий (+3%).

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине гражданам доступна государственная программа, по которой можно получить денежные ваучеры на обучение. В 2024 году таким правом воспользовались 6 тысяч украинцев.

Напомним, в 2024 году работодатели должны провести индексацию заработной платы для своих работников. Размер повышения будет для каждого индивидуален.